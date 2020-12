Zahl der Corona-Toten steigt deutlich

Insgesamt 44 Menschen starben seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona. Das sagte am Dienstag Landrätin Petra Enders (Linke). Am Montag waren noch acht Opfer weniger zu beklagen. „Die meisten der bislang noch nicht registrierten Toten starben über Weihnachten in Kliniken außerhalb des Ilm-Kreises“, so die Landrätin. Die Meldung erfolgte indes erst nach den Feiertagen.



Von Montag auf Dienstag wurden zudem 28 Neuinfektionen gemeldet. 248 Tests wurden seit Montag durchgeführt.



„Die Zahl der aktiven Fälle geht aber zum Glück leicht zurück“, bilanzierte sie. Derzeit gebe es 458 aktive Fälle. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 38 bestätigte Fälle und elf Verdachtsfälle isoliert behandelt. Zwei Patienten müssen auf der Intensivstation beatmet werden.

Auffällig sei, dass etliche Positiv Getestete, die sich zehn Tage in Isolation begeben müssen, danach noch nicht wieder fit sind, sondern weiterhin unter zum Teil schweren Symptomen, körperlicher Schwäche und Schmerzen leiden. Sie dürfen dann weiterhin das Haus nicht verlassen.



Zu den neuen Fällen: In den Ilm-Kreis-Kliniken wurde eine weitere Personalkraft positiv getestet.

Auch im DRK-Pflegdienst wurde ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet. Bei einer anderen Personalkraft zeigte der Schnelltest ein positives Ergebnis, das Ergebnis des Abstrichs steht noch.

In der Senioreneinrichtung Birkenhof in Ilmenau sind drei Bewohner per Schnelltest positiv getestet worden. Abstriche für die betroffenen Wohnbereiche sind für Mittwoch geplant.

Obwohl die Zahl der aktiven Fälle zurückging, könne noch keine Entwarnung gegeben werden, so Enders. Sie rechnet damit, dass wieder mehr Erkrankungen auftreten, wenn die Feiertage vorbei sind und wieder mehr Kinder in der Notbetreuung an Kitas und Schulen betreut werden.