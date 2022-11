Das Wunder von Hummelshain

Für die Restaurierungsarbeiten am Sonnenuhrturm von Schloss Hummelshain stellt die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank zahlreicher Spenden 120.000 Euro bereit. Den dazugehörigen symbolischen Fördervertrag übergibt Friedrich Bürglen, Ortskurator Jena der DSD, an Rainer Hohberg für den Förderverein Schloss Hummelshain.

Hummelshain. Stiftung spendet. Und auch der vielgescholtene Schloss-Besitzer engagiert sich finanziell an der Sanierung des Sonnenuhrturms in Hummelshain

Es ist eine doppelte Premiere: Mit der stattlichen Summe von 120.000 Euro unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) erstmals die Sanierung des Schlosses Hummelshain. Und erstmals hat sich Schlossbesitzer Lutz Rothe daran beteiligt, denn er hat die zugesagten Eigenmittel in Höhe von 46.900 Euro auf das Bankkonto des Fördervereins überwiesen.

Der Vorsitzende Rainer Hohberg kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus: Er nutzte die Mitgliederversammlung des Vereins am Sonntagnachmittag, um den Fördervertrag entgegenzunehmen. Und die Mitglieder goutierten dieses „Wunder“ (Hohberg) mit Applaus: Nicht nur, weil die DSD eine namhafte Summe spendete. Dass Lutz Rothe den Verein unterstützt, ist nach jahrelangem Ringen um den Erhalt des Schlosses vielleicht ein Wendepunkt. „Ich wollte immer im Interesse des Schlosses handeln. Jetzt war es finanziell möglich“, sagt Rothe auf Anfrage der Redaktion. Und er kündigte an, sich weiter engagieren zu wollen.

Das Schloss gehört zu den über 520 Denkmalen, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie Mitte der Lotterie Glücksspirale allein in Thüringen fördern konnte. Es geht um die Restaurierungsarbeiten am Sonnenuhrturm des Schlosses. Vier Bauabschnitte sind geschafft: Im vergangenen Jahr konnte das Dach des Ostflügels gedeckt werden. In diesem Jahr war die südliche Steildachfläche an der Reihe, zu der unter anderem zwei große und vier kleine Gauben und der Sonnenuhrenturm gehören.

Hohberg bezifferte die Kosten auf 220.000 Euro. Für die Sanierung des 1881 errichteten Sonnenuhrenturms auf der südlichen Dachseite hätte das Geld nicht gereicht. Auf einem mit einer Sonnenuhr geschmückten Sandsteinsockel erhebt sich ein sieben Meter hoher Turmbau, dessen Sanierung eine besondere handwerkliche und finanzielle Herausforderung darstellt. Das kunstvolle Werk ist aus unlegiertem Zinkblech gefertigt, das nach über 140 Jahren porös und weitgehend verschlissen ist. Geplant ist eine originalgetreue Rekonstruktion. Zunächst aber muss der gesamte Turm abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt werden.

Am Schloss wurde nach der Scheckübergabe ein vier Meter breites Banner entrollt, das die Besucher auf die verdienstvolle Arbeit der Stiftung und auf deren Hummelshainer Förderobjekt aufmerksam machen soll.

Lutz Rothe stand in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik, weil er seinen Eigentümerpflichten nicht nachkam.