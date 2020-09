Eduard-Rosenthal-Denkmal bewegt Menschen und Gedanken

Der jüdische Rechtswissenschaftler Eduard Rosenthal (1853-1926) war zweimal Rektor der Universität Jena und in der Landespolitik aktiv und er gilt als Vater der Thüringer Landesverfassung. Die Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz schufen ein Denkmal entlang der Wirkungsorte Eduard Rosenthals.

Jena. In Jena ist Eduard Rosenthal ins kollektive Gedächtnis zurückgeholt worden. Ein Denkmal erinnert an den zweimaligen Rektor der Universität und Vater der Thüringer Landesverfassung.

Selbst wer klein ist, muss sich bücken, um durch das Loch in der Fassade am Hauptgebäude der Jenaer Universität zu blicken. Dort wird in einer Messinghülse zu lesen sein: Eduard Rosenthal (1853-1926) – Ordentlicher Professor für öffentliches Recht und Rechtsgeschichte – Rektor der Universität.