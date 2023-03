Einsatzfahrzeuge aus Jena und Erlangen auf dem Weg nach Brovary/Ukranie

Jena/Brovary. Jena spendet Feuerwehrfahrzeug an Partnerstadt Brovary in der Ukraine

Ein kleiner Hilfskonvoi aus Jena startete am Freitagabend in die ukrainische Solidaritätspartnerstadt Brovary in der Nähe von Kiew. Überbracht wurden zwei gebrauchte Feuerwehrtransportfahrzeuge der Jenaer Feuerwehr. Diese Fahrzeuge wurden über Spenden in Höhe von 9350 € finanziert, die um den Jahreswechsel 2022/23 von der Bevölkerung Jenas gesammelt wurden. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche dankte allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Unterstützung, die unverändert dringend gebraucht werde.

Der Transport fand mit Unterstützung des Fachdienstes Feuerwehr und des Bereichs des Oberbürgermeisters statt. Der Konvoi nahm unterwegs noch ein Löschfahrzeug der Stadt Erlangen auf, das die fränkische Stadt an Brovary spendet. Die Übergabe der Fahrzeuge fand in der Nacht zum Sonntag an die ukrainischen Partner an der polnisch-ukrainischen Grenze statt.

Seitens der Stadt Brovary besteht dringender Bedarf an Kommunalfahrzeugen, so auch an Feuerwehrfahrzeugen jeder Art. Spenden für die Unterstützung sind weiterhin sehr willkommen. Die Kontodaten sind auf der städtischen Internetseite zu finden. Im Bild: Mitglieder der Stadtverwaltungen Jena und Erlangen, die die Feuerwehr-Fahrzeuge an die Partner aus Brovary übergeben.