Fellohr trifft Mangastar in Wenigenjena

Lange Schlangen gab es am Vormittag kurz nach der Eröffnung am Einlass.

Jena. Anime Convention lockt mehrere tausend Besucher an den Jenzigweg. Erweiterung des Geländes kommt bei Besuchern gut an.

Jena ist am Wochenende die Thüringer Cosplayer-Hauptstadt. Die Rede ist von Menschen, die gern in Rollen aus Comics, Zeichentrickfilm, Videospiel oder einer eigenen Welt schlüpfen. An den beiden Kassen zum Festivalgelände bildeten sich zur Eröffnung am Sonnabend lange Schlange. Viele Besucher reihten sich mit bunten Kostüm ein und versuchten sich auch ansonsten, möglichst originalgetreu zu verhalten.

Passanten beobachteten das Geschehen vor der DRK-Halle und der Leonardo-Schule am Jenzigweg und amüsierten sich köstlich. Bereits zum elften Mal wird das Treffen in Jena veranstaltet. Erstmals als Zweitagesveranstaltung.

Alle Stände besetzt sind in der die großen Halle am Jenzigweg. Di Sporthalle diente als Markthalle. Foto: Thomas Beier

Designerin Jeannette Schlenzig, von der die Anime Convention 2016 ins Leben gerufen wurde, sprach bereits am Sonnabend Vormittag von mehr als 2000 verkauften Tickets. Besucher nahmen es wohlwollend zur Kenntnis, dass das Festivalgelände noch einmal gewachsen ist. So diente das Freigelände als Ort für ein „Matsuri“, also für an ein japanisches Volksfest angelehnte Belustigen. Anspruch sei es gewesen, mehr als nur eine Verkaufsveranstaltungen zu bieten, bei der man Freunde trifft, sondern auch drumherum viel zu bieten, sagte Schlenzig. Und auch nicht zu voll sollte es sein.

Stars aus den Bereichen Manga-Zeichnen, Synchronsprechen und Cosplay waren vor Ort. Workshops drehten sich um Origami, Curry-Kochen oder Rüstungsbau. Aus Magdeburg reiste eine japanische Trommlerformation an und Sängerin Khio, die beim Vortrag eines Songs aus dem 3. Teil von „Herr der Ringe“ den Tränen nahe war. In der Leonardo-Schüle gab es eine große Bühne, mit Musikdarbietungen und ein Anime-Kino.

Viele brauchten neue Ohren

In der DRK-Halle war ein riesiger Markt im Gange, wo alles zu bekommen war, um die Kostüme zu perfektionieren. Insbesondere auch jede Art von Ansteckohren gab, die vor Ort auch repariert wurden. Zeichner andere Kreative waren am Werk. Weil es unter den gespielten Rollen traditionell viel Militär gibt, mussten entsprechend aufgerüstete Besucher sich beim Einlass einer Waffenkontrolle unterziehen. Mitgebrachtes schweres Geschütz sollten nicht zu realitätsnah sein.