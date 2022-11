Lösung für die Akkufalle: Pfiffige Schüler aus Jena entwickeln eine Alternative zum Laden

Jena. Das Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena fördert mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch begabten Nachwuchs: Jetzt werden neue Talente gesucht.

Inzwischen trägt fast jeder Schüler höherer Klassenstufen mobile Geräte mit sich. Doch wenn der Akku zur Neige geht, ist es verboten, die Steckdosen in Klassen­zimmern zum Laden zu nutzen. Es braucht eine Alternative, dachten sich Justin Reissig, Paul Töpel und Janik Elsmann vom Carl-Zeiss-Gymnasium Jena.

Gemeinsam mit Betreuer Harald Ensslen tüftelten sie an einer Lösung, die nur mit Solarenergie auskommt. Mosola haben sie den Wagen getauft, der auf der einen Seite mit zwei großen Solarpanels ausgestattet ist und auf der anderen Seite aus zwei Spinden mit 20 kleinen Schließfächern besteht. Mit diesem Gefährt fangen sie Solarenergie ein, die sie in zwei Batterien speichern. In jedem Schließfach stehen verschiedenste Ladestecker bereit, um Smartphones, Tablets oder Powerbanks wieder mit Energie zu füllen.

Tests sollen zeigen, ob die Ladestation gut angenommen wird

Die Idee überzeugte unter anderem das Bundesprogramm „Leistung macht Schule“ (Lemas), das Fördergeld für den Bau spendierte. Erste Bewährungsproben hat die mobile Ladestation schon bewältigt. Nun wollen sie diese regelmäßig für die Mitschüler aufstellen und Daten über die Nutzung sammeln. Die Auswertung fließt in die Seminarfacharbeit der Elftklässler ein.

Tag der offenen Tür am Carl-Zeiss-Gymnasium

Sie freuen sich über den Freiraum an ihrer Schule, die mathematische, naturwissenschaftliche und technisch begabte Talente besonders fördert. Am Samstag, 3. Dezember, lädt das Zeiss-Gymnasium in der Erich-Kuithan-Straße 7 von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Schüler stellen die Besonderheiten der Einrichtung vor, die für die künftige neunte Klasse Talente aus ganz Ostthüringen sucht. Ein Internat nicht weit entfernt vom Schul­gebäude steht für die auswärtigen Gymnasiasten zur Verfügung.

Informationen erhalten aber auch aktuelle Viertklässler aus dem Raum Jena, die sich für einen Wechsel an die Schule interessieren.

