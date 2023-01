Menschen in Jena: Der Experte für alles rund ums Leder und Taschen

Jena. Sirko Meier führt zwei Geschäfte für Schuhmacher-, Sattler- und Seilerwaren in Jena und möchte auch das alteingesessene am Engelplatz erhalten.

Schusterzwirn, große Nadeln, Klebematerial der unterschiedlichsten Art – so ziemlich alles, was man für die Reparatur von Ledersachen braucht, gibt es in dem alteingesessenen Laden am Engelplatz 3. Ja, und es werden auch kleinere Reparaturen angeboten: Nähte ausbessern, einen Druckknopf oder Nieten einsetzen, Gürtel kürzen. Das ist geblieben vom ursprünglichen Geschäft für Schuhmacher-, Sattler- und Seilerwaren, wie es die Meiers zu Beginn der 80er Jahre gegründet hatten. Aber der Chef, Sirko Meier, ist heute zumeist in der Goethe-Galerie zu finden, wo er Taschen, Koffer, Schulranzen und diverse Lederwaren anbietet.

„Am schönsten ist es, wenn Eltern mit ihren Kindern einen Schulranzen kaufen“, sagt der 45-jährige Jenenser. Wenn dann der richtige Ranzen gefunden und angepasst ist: „Dann strahlen die Kinder und sind glücklich.“ Ja, das sind sehr schöne Momente für Sirko Meier.

Auch das traditionelle Geschäft am Engelplatz soll erhalten bleiben. Foto: Barbara Glasser

Natürlich gebe es mitunter auch mal weniger freundliche Kunden, aber das sei eher selten. Und es sei auch schon vorgekommen, dass eine vermeintlich unfreundliche Dame am nächsten Tag gekommen sei und sich entschuldigt habe. Das passiere eben, auch wenn man sich immer bemüht, die Kundenwünsche zu erfüllen.

Eigentlich ist Sirko Meier von Haus aus nicht Verkäufer. Nach dem Abschluss der zehnten Klasse an der Ostschule hat der Jenenser zunächst den Beruf des Tischlers erlernt. „Ich wollte einen handwerklichen Beruf“, sagt er. Sein Vater war Maurer, die Mutter Verkäuferin. Und so lernte er in Münchengosserstädt und arbeitete dann in einer Bautischlerei. Seine Eltern aber hatten sich 1983 selbstständig gemacht und das Geschäft Schuhmacher- Sattler- und Seilerwaren am Engelplatz 3 übernommen.

„Das Geschäft stand damals leer und wurde ihnen auf Antrag zugewiesen“, erzählt Meier. Und so hatten seine Eltern den Laden, in dem sie kleinere Dinge selbst reparierten und Zubehör für Reparaturen verkauften. Doch nach der politischen Wende gab es neue Taschen ohne Ende, der Laden wurde einfach zu klein. Also mieteten sich Meiers 1998 in der Goethe-Galerie ein. Und der junge Sirko half hie und da mit. Denn nach der Lehre hatte er seinen Zivildienst angetreten, da blieb etwas Zeit, um in Saisonzeiten den Eltern zu helfen.

„So bin ich reingerutscht und dann hier hängengeblieben“, erzählt er lächelnd. Und er habe schnell festgestellt, dass ihm der Umgang mit Kunden sehr viel Freude macht. Also wurde er, wie sein Bruder auch schon, Angestellter bei den Eltern. Und als dann im Jahr 2017 die älteren Meiers in den Ruhestand gingen, übernahm Sirko das Geschäft mit den beiden Läden. „Mein Bruder ist eher der Praktische, er ist am Engelplatz, verkauft und repariert. Ich kümmere mich um den Einkauf und die Buchhaltung. Aber natürlich bleibe ich im Kontakt mit den Kunden.“

Lieber reparieren statt wegwerfen

Ja, es sei nicht immer leicht, die Wünsche der Kunden zu erfüllen. „Wenn jemand eine Lieblingstasche hat, die irgendwann man kaputt geht, dann möchte er häufig die gleiche wieder. Aber das lässt sich nicht einfach so realisieren. Häufig gibt es gerade diese Tasche nicht mehr oder sie ist vielleicht erheblich teurer als vor Jahren.“ Aber gerade in solchen Fällen freut er sich, wenn er die Wünsche der Kunden erfüllen kann oder zumindest ganz nahe dran ist.

Mitunter ändern sich auch die Vorstellungen. Ja, gelbes Leder sei beliebt bei Taschen oder Geldbörsen, auch cognacfarbene Taschen. „Ein schönes, freundliches Schwarz ist eigentlich immer gefragt.“ Derzeit seien zum Beispiel Taschen mit auswechselbaren Gitarrenbändern oder auch Handytaschen mit Börsenfunktion begehrt.

Aber, und da könne er nicht meckern, viele Kunden lassen ihre Lieblingsstücke auch reparieren, werfen nicht gleich alles weg. „Ja, da können wir im Geschäft am Engelplatz schon oft helfen. Selbst Rollen am Koffer reparieren wir.“ Insofern sei die Entscheidung auch sehr gut gewesen, beide Läden zu behalten, denn die Angebote unterscheiden sich schon.

Wenn Sirko Meier in die Zukunft blickt... Ja, freilich, der Online-Handel sei schon speziell in der Corona-Zeit sehr stark geworden. „Jetzt hat wohl jedes Geschäft zu kämpfen.“ Aber zum Glück gebe es gerade beim Thema Leder viele Kunden, die das Leder anfassen wollen, bevor sie eine Tasche kaufen. Und am Engelplatz wird ganz sicher wieder mehr Leben einziehen, wenn der Neubau mit der Ernst-Abbe-Bibliothek und dem Bürgerservice bezogen ist. Dann werde es auch am Engelplatz wieder mehr Publikum und damit Kunden geben. Denn: „Ich freue mich über jeden Kunden, der zufrieden das Geschäft verlässt und gern wiederkommt.“