Schwerpunkt am Hauptbahnhof in Erfurt: 997 Straftaten registriert

Erfurt. Die Kriminalstatistik für die Thüringer Bahnhöfe zeigt: In Erfurt passiert mehr als in allen anderen großen Städten zusammen. Ein Delikt dominiert.

Der Statistik der Bundes­polizei zufolge passieren am Erfurter Hauptbahnhof im thüringenweiten Vergleich die meisten Straftaten. Der Thüringer AfD-Bundestags­abgeordnete Stephan Brandner und seine Fraktion hatten eine entsprechende Anfrage an die Bundesregierung gestellt.

Laut der Antwort ist es im vergangenen Jahr an den Bahnhöfen in Erfurt zu 997 Straftaten gekommen. Zum Vergleich: In Jena waren es 190 Fälle, in Eisenach 172, in Gera 140, in Weimar 105, in Gotha 60, in Saalfeld 55 und in Nordhausen 49. Wenig Straftaten gab es in Apolda (9) und Greiz (3). Die Bundespolizei konnte am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung nicht ad hoc beantworten, warum in Erfurt besonders viele Straftaten registriert sind. Fakt ist, dass sich dort mit dem ICE-Knoten der am stärksten frequentierte Bahnhof befindet. Nirgendwo anders halten so viele Züge am Tag.

AfD-Politiker fordert mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung

„Die Sicherheit der Reisenden und Passanten muss gewährleistet sein. Es kann nicht angehen, dass Menschen Angst haben müssen, Opfer einer Straftat zu werden, wenn sie an einem Bahnhof sind“, sagt Brandner und fordert eine stärkere Videoüberwachung und mehr Polizeipräsenz. Interessant ist ein Blick auf die Arten der Straftaten, die mit Tatort „Bahnhof“ registriert sind. Wenig überraschend einsam an der Spitze steht das „Erschleichen von Leistungen“, also im Klartext das Bahnfahren ohne gültige Fahrkarte. Allein in Erfurt sind 650 der 997 registrierten Straftaten im vorigen Jahr unter diesem Schlüssel vermerkt.

Der AfD-Politiker fragte auch ab, wie hoch der Anteil von ausländischen Bürgern als Tatverdächtige war. Demnach schwankte diese Quote in Erfurt im Jahresverlauf, lag zwischen 47,5 Prozent im Mai und 78,3 Prozent im Juni. Brandner beurteilt die Zahlen als alarmierend und verweist auf den Ausländer­anteil, der in Erfurt insgesamt nicht einmal zehn Prozent betrage.

Aus der Antwort der Anfrage geht auch hervor, dass am Flughafen in Erfurt 2021 keine Straftaten registriert worden sind.

