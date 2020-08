Bei einem Diebstahl in einer Praxis für Physiotherapie sind am 18. Mai im Laufe des Tages mehrere 100 Euro entwendet worden. Das Bargeld war laut Polizeiangaben in den Praxisräumen in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen aus einem Schreibtisch gestohlen wurden.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Mühlhausen

Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

Hinweise zum abgebildeten Täter nimmt die Polizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

