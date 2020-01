Polizisten entdeckten in einer Garage in Mühlhausen jede Menge Diebesgut.

Polizisten wollen in Mühlhausen Streit schlichten und entdecken jede Menge Diebesgut

Eigentlich wollten die Polizisten am Montagabend in Mühlhausen einen Streit schlichten. Doch als sie am Einsatzort eintrafen, entdeckten die Beamten eine Garage, in der unterschiedliche Gegenstände lagerten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Überprüfung der untergestellten Sachen ergab, dass diese alle gestohlen waren. Und so schleppten die Beamten noch am Abend zahlreiche sichergestellte Handys, Fahrräder und Werkzeuge aus der Garage. Eine Aussage über die Menge des gefundenen Diebesgutes ist derzeit noch nicht möglich. Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Gegen den 49-jährigen, polizeibekannten Garagennutzer wurde Anzeige wegen des Verdachtes der Hehlerei erstattet.