Nach Unfall fährt VW in Obergebra gegen Schild und Volvo gegen Zaun: Eine Verletzte

Bei einem Unfall im Kreis Nordhausen musste eine 26-Jährige ins Krankenhaus.

Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei am Donnerstag gegen 17 Uhr mit seinem Volvo auf der Halle-Kasseler-Straße in Richtung Sollstedt. Als er nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einem VW Golf, dessen 26-jährige Fahrerin gerade den Volvo überholen wollte. Dabei stieß der VW Golf gegen ein Verkehrszeichen, während der Volvo gegen einen Gartenzaun fuhr. Die 26-Jährige musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen.

