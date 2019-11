Ärger über Jugendtreff am Bahnhof in Niedersachswerfen

Gut schlafen können die Anwohner am Bus- und HSB-Bahnhof in Niedersachswerfen kaum noch. „Jeden Tag haben wir hier Action“, sagt Regina Lagemann. Sie betreibt die Gaststätte „Zur Harzquerbahn“ direkt gegenüber, hat ihre Wohnung genau über dem Lokal. Doch an einen ruhigen Feierabend ist für sie nicht mehr zu denken.

„Wir haben hier seit geraumer Zeit einen Jugendtreff“, erklärt die Gastronomin den Grund dafür. Zwar hätten sich an dieser Stelle früher schon Jugendliche getroffen. „Das ging immer noch, da es nicht so viele waren. Aber jetzt ist das etwas anderes“, schildert die Niedersachswerferin. Die Szenen, die sich an den Bahnsteigen und auf den Schienen abspielen, seien mitunter skurril.

Regina Lagemann berichtet von etwa 30 bis 40 Jugendlichen, die sich täglich dort ab spätem Nachmittag bis abends treffen. „Sie hören laute Musik, der Alkohol fließt in Strömen und ab und zu fahren sie Rennen mit ihren Motorrädern auf den Schienen“, schildert die Gastronomin und schüttelt verständnislos mit dem Kopf.

Besonders ärgerlich für sie und die anderen Anwohner des Bahnhofs: Die Jugendlichen hinterlassen jedes Mal eine Menge Müll – angefangen von der Kippe bis hin zu Pizzaschachteln. „Und die Gemeinde muss das wegräumen“, so Regina Lagemann. Eigentlich müssten das die jungen Leute saubermachen, meint Christine Kahle, die ebenfalls am Bahnhof wohnt.

Schon einige Male wurde versucht, vernünftig mit den Jugendlichen zu reden. „Aber da werden die gleich richtig frech“, erzählt Christine Kahle. Auch das Ordnungsamt der Gemeinde und die Polizei konnten bisher nicht viel ausrichten. „Die Polizisten haben nur die Personalien einiger Jugendlicher aufgenommen und mehr nicht“, sagt Regina Lagemann. Ortschefin Katrin Schönemann (BF-UWL) sei ebenfalls über den Sachverhalt informiert worden.

„Das Problem gibt es schon seit Jahren, nur sind es im Laufe der Zeit immer mehr Jugendliche geworden, darunter auch viele Schüler der Bundesfachschule“, meint sie. Die Ortschefin erzählt, dass sie selbst auch schon vor Ort war und das Gespräch mit den Jugendlichen suchte, sie darum bat, Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen – ohne Erfolg. Nun soll Norman Lehmann als Jugendkoordinator der Gemeinde Harztor positiven Einfluss auf die Jugendlichen nehmen.

„Ich weiß, dass sie sich nur irgendwo treffen wollen, was ja in Ordnung ist. Aber so geht das nicht weiter“, meint die Ortschefin. Niedersachswerfen fehle ein geeigneter Jugendclub, der als Treffpunkt dienen könnte. „Es gibt zwar einen am Sportplatz, aber der wird vermutlich nicht so angenommen, weil sie dort unter Aufsicht stehen“, mutmaßt sie. Bis eine geeignete Lösung gefunden ist, kann Katrin Schönemann den Anwohnern immer nur folgendes raten: „Wenn es sie stört, einfach zum Telefonhörer greifen und die Polizei rufen.“

Das empfiehlt auch Ordnungsamtschefin Monika Klement, in deren Augen sich die Situation schon ein bisschen gebessert hat.