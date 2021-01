Bürokratie im Wohnzimmer

Es sind längst keine Einzelfälle mehr: Mit Corona haben sich seit März im Südharz 1267 Menschen infiziert. Allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 150, ist der Statistik des Landes zu entnehmen. Der Inzidenzwert liegt bei 179,8.

Die Stadtverwaltungen im Landkreis haben reagiert, nicht allein mit Abstands- und Maskenpflicht und einer deutlichen Einschränkung des Besucherverkehrs. Pro Büro nur eine Person – auf diese Kurzformel lässt sich zusammenfassen, wie man im Heringer Rathaus die Ansteckungsgefahr zu minimieren versucht. Das gelinge mit Wechselschichten in Gemeinschaftsbüros wie auch der Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Maik Schröter (CDU).



In der Nordhäuser Stadtverwaltung wird dieser Tage Technik für weitere Homeoffice-Arbeitsplätze beschafft, lässt Rathaussprecher Lutz Fischer wissen. 90 der etwa 215 Beschäftigten an Büroarbeitsplätzen können bereits von daheim aus arbeiten. Angesichts der seit vorigem Donnerstag geführten Diskussion um strengere Maßnahmen soll diese Zahl noch steigen.



Sind in Großraumbüros Arbeitsplätze nicht zu trennen, wurden Plexiglaswände aufgestellt. Für die kritische Infrastruktur wie die Berufsfeuerwehr oder den Stadtentwässerungsbetrieb, wo Homeoffice nicht möglich ist, gelten längst Zugangsbeschränkungen.



Sehr skeptisch steht Roy Becker, Hauptamtsleiter in der Landgemeinde Bleicherode, dem Homeoffice gegenüber: Für eine bürgerorientierte Verwaltung sei dies nur eine „unpraktikable Notlösung“: Die Aufgaben in der Verwaltung könnten im Homeoffice nicht ansatzweise auf dem gewohnten Niveau erledigt werden. „Wir arbeiten mit Fachverfahren, die aus datenschutzrechtlichen Gründen, einen externen Zugriff aus dem Homeoffice nicht zulassen“, erklärt Becker. Und gebe es noch andere Nachteile: „Die fehlenden Kontakte, die Vermischung von Beruf und privat, teilweise leider auch fehlende Motivation und starke Ablenkungsfaktoren sind für mich wesentliche Kritikpunkte am Homeoffice in kommunalen Verwaltungen.“



Deshalb gelte für die 42 Bediensteten in der Kernverwaltung: Nur in „absoluten Ausnahmefällen“ dürfen sie von zuhause aus arbeiten. Stattdessen setzt man in der Kalistadt auf ein zeitversetztes Arbeiten der Angestellten. Regelungen zu Rahmen- und Kernarbeitszeiten seien

dem derzeitigen Bedarf angepasst worden.