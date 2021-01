Corona-Inzidenz im Südharz nur noch knapp über 100

So gut war die Situation zuletzt vor fünf Wochen: Angesichts von 84 Corona-Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage liegt der Inzidenzwert im Südharz nur noch bei 100,7. Damit hat sich das Infektionsgeschehen nach einer Spitze in den ersten beiden Januarwochen deutlich abgeschwächt. Für den 12. Januar war noch eine Inzidenz von 260 gemeldet worden.

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Infektionen binnen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, an. Das Robert-Koch-Institut hatte in seiner Statistik einen Inzidenzwert für den Südharz unter 100 zuletzt am 16. Dezember (95,9) ausgewiesen. Experten gehen davon aus, dass eine Inzidenz unter 50 erreicht werden muss, um die Lock-Down-Maßnahmen ohne Risiko wieder lockern zu können. Seit Pandemiebeginn im März 2020 wurden insgesamt 1304 Menschen im Landkreis Nordhausen positiv auf das Corona-Virus getestet. Bei 139 war der Krankheitsverlauf so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Lage im Südharz-Klinikum und in der Lungenklinik Neustadt, die als Level-1-Kliniken Corona-Infizierte behandeln, bleibt trotz der relativ guten Inzidenz angespannt. Die hohe Zahl jener Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, lässt die Intensivstationen seit Tagen nahezu am Anschlag arbeiten. Laut DIVI-Intensivregister sind 51 der 55 gemeldeten Intensivbetten im Südharz aktuell belegt, unter anderem von 17 Corona-Infizierten. Von ihnen müssen zehn invasiv beatmet werden. Die Zahl der an oder mit dem Corona-Virus Verstorbenen im Landkreis Nordhausen liegt aktuell bei 36.