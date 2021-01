Der 7,3-Millionen-Euro-Traum zur Schuldigitalisierung im Kreis Nordhausen

In die Digitalisierung der Südharzer Schulen soll in diesem Jahr endlich Schwung kommen. Bis Jahresende hofft der Landkreis knapp 1,2 Millionen Euro Digitalpakt-Mittel ausgeben zu können, um die nötige IT-Struktur am Herder-Gymnasium, im Berufsschulteil Morgenröthe, im Mittelstufengebäude des Humboldt-Gymnasiums und in der Grundschule Nohra zu schaffen.

Denn ein WLan-Anschluss der Schule genügt nicht, um in jedem Klassenraum Unterricht mit interaktiven Tafeln, Non-Touch-Displays, Laptops und Tablets machen zu können. Nötig ist eine komplette Verkabelung, sollen jeder einzelne Klassenraum zum W-Lan-Hotspot mit jeweils mindestens 30 Megabit pro Sekunde ausgebaut werden. Und das kostet viel Geld.



Das Landratsamt schätzt den noch offenen Investitionsbedarf für 25 Schulen im Kreisgebiet auf rund drei Millionen Euro. Wobei die Zahl schon nicht alle Wünsche aus den Schulen berücksichtigt – diese nämlich hatten einen Bedarf angemeldet, den zu decken rund 4,8 Millionen Euro gekostet hätte. Fachleute gehen davon aus, dass pro Raum die Verkabelung rund 4000 Euro kostet.



Priorität liegt auf den Gymnasium und dem Berufsschulzentrum, es folgen voraussichtlich ab nächstem Jahr bis 2023 die Regel-, Förder- und Grundschulen.

830 Tablets und 550 Laptops für Schüler nötig

„Wir werden schon weit über 90 Prozent der uns in Aussicht gestellten rund 3,3 Millionen Euro Digital-Pakt-Mittel für die IT-Struktur aufwenden müssen. Es braucht also eines weiteren Förderpakets vom Bund, um die IT-Technik zu finanzieren“, sagt Landrats-Beigeordneter Stefan Nüßle (CDU) mit Blick auf nötige Tafeln, Laptops und Tablets samt Ladeinfrastruktur. Auch der Landkreis selbst werde in den nächsten Jahren Eigenmittel aufbringen müssen.



Die Schulen hatten bis Mitte vergangenen Jahres Medienkonzepte erarbeitet, darin auch ihren Bedarf an IT-Technik benannt. In Summe wollen die Südharzer Schulen mit ihren rund 5000 Schülern rund 830 Tablets und 550 Laptops für die Schüler, 110 Endgeräte für Lehrer, 156 interaktive Tafeln, 20 75-Zoll-Non-Touch-Displays und sieben Dokumentenkameras als moderne Nachfolger des Overhead-Projektors. Kosten: rund 2,5 Millionen Euro.

„Manch sehr digitalaffine Schule hat sehr hohe Vorstellungen, die man ein Stück weit herabsetzen muss. Bei anderen muss man das Level noch etwas anheben“, beschreibt Nüßle die Bandbreite der Wünsche. Wobei klar sei, dass mit der Klassenstufenhöhe auch die Möglichkeiten des interaktiven Lernens steigen – in der Grundschule indes geht es erst einmal ums klassische Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernen.



So braucht die 220 Schüler zählende Bleicheröder Grundschule gerade einmal zwei interaktive Tafeln sowie zwei Klassensätze Tablets. Das Herder-Gymnasium mit seinen knapp 900 Schüler indes begehrt 22 interaktive Tafeln, 360 Tablets, 70 Lehrer-Geräte, 30 VR-Brillen und diverse Software.

Fehlender Termin für Breitbandausbau steht Fördermittelvergabe nicht entgegen



„Aus den Konzepten und den Unterrichtsbeispielen leitet sich ab, dass nahezu alle Schulen mit interaktiven Tafeln und ganzen Klassensätzen mobiler Endgeräte im Unterricht arbeiten wollen“, fasst die IT-Strategie für die Schulen im Kreisgebiet zusammen.



Ob der Wunsch Wirklichkeit wird, hängt vom Geld ab. Der seit Jahren ersehnte und nach wie vor wegen eines Vergabestreits nicht in Aussicht stehende Starttermin für den flächendeckenden Breitbandausbau im Südharz indes soll nicht mehr maßgebend dafür sein, ob überhaupt Mittel aus dem Digitalpakt beantragt werden dürfen. „Der Breitbandausbau steht in Aussicht, damit steht unseren Anträgen nichts entgegen“, meint Stefan Nüßle.



Nachdem bereits voriges Jahr knapp 229.000 Euro ins Bleicheröder Schiller-Gymnasium flossen, sollen es dieses Jahr weitere knapp 1,2 Millionen Euro für vier andere Schulen sein. Die IT-Planung für die fünf Regelschulen soll noch im ersten Quartal dieses Jahres vergeben, die Bauleistungen im Herbst vergeben werden. Die IT-Infrastruktur an den Grundschulen zu verbessern, soll 2022 gelingen.