Bereits zum zweiten Mal hat der Landkreis Nordhausen am Dienstagabend zehn Ehrenamtliche der Region für ihr Wirken mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet.

Ehre für zehn engagierte Südharzer

Zum zweiten Mal hat der Landkreis Nordhausen am Dienstag in der Nordhäuser Traditionsbrennerei zehn Ehrenamtliche der Region für ihr Wirken mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Vorgeschlagen wurden die zu Ehrenden von den Kommunen beziehungsweise ihren Vereinen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) überreichte gemeinsam mit Barbara Rinke aus dem Vorstand der Thüringer Ehrenamtsstiftung die hohe Auszeichnung an Heiko Hieronymus, Ursel Müller, Gerald Beyermann, Klaus Körber, Rainer Aderhold, Lutz Kohlhase, Maik Hilpert, Hannelore Müller, Günther Maiwald (vertreten durch Adolf Dörpmund) und Manfred Weber.