Großer Andrang bei Nordthüringer Werkstätten in Nordhausen

Erst seit zwei Stunden haben die Nordthüringer Werkstätten am Standort Hinter der Steinmühle in Nordhausen ihre Pforten geöffnet. Und der Strom der Besucher reißt an diesem Samstag nicht ab. Viele sind gekommen, um beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. „Wir wollen zeigen, wie hier gearbeitet wird. Wir sind ein kleiner Industriebetrieb“, sagt Werkstattleiter Karsten Sochurek, der an diesem Tag gut zu tun hat. Immer wieder führt er Gäste durch das Haus, zeigt ihnen, wie im Montagebereich, der Wäscherei oder im Recycling gearbeitet wird. 550 Menschen sind derzeit in den Werkstätten, zu der neben dem Hauptstandort in Nordhausen noch die beiden Betriebsstätten in Nordhausen und Niedersachswerfen sowie eine Außenstelle in Klettenberg zählt, beschäftigt. „Jeder hat hier seine Aufgabe“, meint Karsten Sochurek.

Im Bereich Recycling ist Marko Podschuweit gerade dabei, einen PC zu zerlegen. „Ich bin schon seit 25 Jahren hier“, erzählt er am Rande. Die Arbeit mache ihm Spaß. Karsten Sochurek erklärt, was es genau mit diesem Bereich auf sich hat: „Wir sind die Sammelstelle des Landkreises. Hier werden alte Geräte abgegeben, zerlegt und weitertransportiert.“ Zwei bis vier Tonnen würden pro Tag von Bürgern, aber auch von Industriebetrieben abgegeben. In der Wäscherei begrüßt Kristin Hattenhauer die Besucher und führt sie durch ihr Reich. Derzeit werde dort die Wäsche von fünf Altenpflegeheimen gemacht. „Zu den Kunden gehören aber auch Gaststätten, Hotels oder Fußballvereine, aber auch Privatkunden“, zählt sie auf. Bei den Besuchern kommt der Einblick gut an. „Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist toll, was sie hier leisten“, zeigt sich Theaterintendant Daniel Klajner beeindruckt. Auch Christine Bösenberg ist begeistert. Bisher habe sie hier nur Elektrogeräte abgegeben. „Aber ich wusste nicht, was genau hier gemacht wird – bis jetzt“, sagt die Sollstedterin. Ihre Tochter absolviere derzeit bei den Werkstätten im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum. „Und so bin ich überhaupt erst auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden“, erläutert Christine Bösenberg.