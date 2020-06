Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoftor bei Auffahrunfall beschädigt

4400 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Montag kurz nach 17 Uhr in Werther. Ein 41-Jähriger wollte seinen Nissan in der Bahnhofsstraße in eine Einfahrt lenken. Dass er abbremste, bemerkte ein hinter ihm fahrender 44-Jähriger zu spät und fuhr auf.

Der Nissan dreht sich bei dem Aufprall und wurde gegen das Hoftor geschoben, heißt es in der Polizeimeldung. Die beiden Autofahrer seien unverletzt geblieben.

