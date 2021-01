Corona-Inzidenzwert im Südharz wieder unter 200

Nach 37 Neuinfektionen in den vergangenen 48 Stunden rutschte der Inzidenzwert im Südharz wieder unter 200.

Nach 37 Neuinfektionen in den vergangenen 48 Stunden rutschte der Inzidenzwert im Südharz wieder unter 200. Am Freitagmorgen weist die Statistik des Landes 195,4 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, aus. Das ist landesweit der drittbeste Wert nach Erfurt (133) und Jena (188). Doch ist das Infektionsgeschehen nach wie vor im Landkreis Nordhausen stärker als noch vor zwei Wochen. Corona-Blog: Über 300 Soldaten im Einsatz - Landtagswahl wird verschoben

Das wirkt sich auch auf die Lage in den Krankenhäusern aus: Nur fünf von 49 gemeldeten Intensivbetten sind laut DIVI-Intensivregister derzeit frei. 13 an Codid-19 Erkrankte bekommen im Südharz aktuell intensivmedizinische Hilfe.

1219 Südharzer wurden seit Pandemiebeginn im März vorigen Jahres positiv auf SARS-CoV-2 getestet, 163 von ihnen in den vergangenen sieben Tagen.