Kinder-Kirchen-Laden sucht brennende Herzen

Den nächsten Spezial-Aktionstag im Kinder-Kirchen-Laden hat Gemeindepädagoge Frank Tuschy für den 19. Januar angesetzt. Bis 17 Uhr können ihm per Whatsapp brennende Herzen geschickt werden.



Wie man diese machen kann, erklärt Frank Tuschy gern: Nötig ist ein Paket Streichhölzer, also zehn Schachteln. Aus den einzelnen Hölzern lässt sich ein Herz in den Schnee stecken. Oder man nutzt ein tiefes, mit Sand oder Erde gefülltes Backblech. Die Zündköpfe müssen immer nach oben zeigen. „Entweder ihr steckt das Herz vollflächig oder innen hohl und mit einer dicken Außenlinie. Wichtig ist, dass die Streichholzköpfe sich so dicht aneinander befinden, damit der Funkt schnell überspringen kann“, erklärt Tuschy.



Anzünden sollte man das Herz unbedingt draußen. Eine Bitte: „Bevor ihr das brennende Herz per Handy aufnehmt, filmt bitte auf dem gleichen Film kurz auch die Kinder beziehungsweise Familien, die euer brennendes Herz gebaut haben. Bitte nennt dabei auch eure Namen und sprecht zusammen mit euren Kindern die Jahreslosung.“



Diese lautet: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36).

Punkte gibt es für Herzen, die möglichst groß sind, die ohne zu stocken mit einem Mal abbrennen, die möglichst ordentlich aussehen und lange brennen. Geschickt werden können die Handyfilme an die WhatsApp-Gruppe „KILA Spiele“: https://chat.whatsapp.com/Eu6LU6Ozznf1oiRC5MMAiE

In dieser Gruppe werden noch am Dienstagabend die Gewinner bekannt gegeben.



Als Preise für die Gewinner gibt es Edelsteine, Leuchtsteine, Riesenknicklichter, Flummis und andere Kostbarkeiten aus der Schatzkiste des Kila.