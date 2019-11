Kirchgemeinde gibt Benefizkonzert für Bleicheröderin

Mehrere Chöre und Instrumentalisten versammelten sich in der St.-Marien-Kirche in Bleicherode, um ein Benefizkonzert zugunsten einer Sängerin zu gestalten.

Kaum ein Platz blieb am Sonntagabend in der St.-Marien-Kirche Bleicherode frei. Ungezählte Besucher waren gekommen, um einerseits einem außergewöhnlichem Konzert zu lauschen und andererseits, um zu helfen. Denn auf dem Programm stand ein Benefizkonzert für die Kirchenchorsängerin Ute Jödicke. Die Bleicheröderin hatte vergangenes Jahr einen Unfall, bei dem sie schwer verletzt wurde und seitdem im Rollstuhl sitzt. Tief erschüttert von diesem Ereignis und dessen tiefgreifenden Folgen, stellte sich die Kirchgemeinde Bleicherode die Frage, wie man helfen kann. Schnell war die Idee eines Benefizkonzertes geboren. Denn was liegt näher, als einer Sängerin mit Musik zu helfen. Ute Jödicke war selbst über 35 Jahre Mitglied des Kirchenchores von St. Marien.