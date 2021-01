Knapp 2000 Personen bisher in Mansfeld-Südharz geimpft

"Impfen 1" ist auf einem Schild des Impfzentrums in der Mammuthalle zu lesen. Das Impfzentrum wurde vom Landkreis Mansfeld-Südharz in den Nebenräumen eingerichtet, um die Nutzung der Mehrzweckhalle für die Tagungen des Kreistages weiterhin zu ermöglichen. Das Impfzentrum öffnete am 11. Januar 2021.

1985 Personen sind inzwischen seit dem offiziellen Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres im benachbarten Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) geimpft worden. Allein in dieser Woche waren es über 1000, wie die Pressestelle des Landkreises verkündet. Dabei wurden hauptsächlich Bewohner von Pflegeheimen sowie das deren Personal geimpft.

Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst, die zur prioritären 1. Impfgruppe gehören, in dieser Woche im Impfzentrum geimpft. Zudem haben auch die Helios-Kliniken im Landkreis Mansfeld-Südharz eine bestimmte Anzahl Impfdosen erhalten, um ihr Personal zu impfen.

Seit dem Start des Impfzentrums am 11. Januar ist es auch für Bürger aus Sachsen-Anhalt möglich, sich am Standort in Sangerhausen impfen zu lassen. In dieser Woche haben über 60 Personen die Möglichkeit gehabt, sich im Impfzentrum impfen zu lassen. „Grundsätzlich ist der Start des Impfzentrums in dieser Woche sehr gut gelaufen”, erklärte der Leiter des Impfzentrums, Steffen Hohmann, „unsere Strukturen funktionieren, die Abläufe haben sich bereits eingespielt. Neben den Kolleginnen und Kollegen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises werden wir im Impfzentrum auch mit acht Bundeswehrsoldaten unterstützt, wovon sechs direkt im Zentrum arbeiten und zwei die mobilen Teams unterstützen. Zudem erfahren wir sowohl im Impfzentrum als auch bei den mobilen Impfungen vor Ort eine große Unterstützung und Bereitschaft der Ärzte im Landkreis.”

Problematisch waren aber vor allem zu Beginn der Woche die Terminvergaben, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises Mansfeld-Südharz. Diese laufen über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung und über die bundesweite Internetseite www.impfterminservice.de, was zu Beginn der Terminvergabe allerdings nicht in Gänze funktionierte und zu viel Unmut in der Bevölkerung führte.

„Hier haben wir als Landkreis Mansfeld- Südharz allerdings keinerlei Einflussmöglichkeiten“, sagte Hohmann. „Wir hoffen allerdings, dass sich dies in den kommenden Wochen und Monaten einspielt – vor allem wenn dann auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.” Aktuell erhält der sachsen-anhaltinische Landkreis wöchentlich eine Lieferung Impfstoff – die nächste Lieferung ist für Anfang kommender Woche angekündigt. Dann werden dem Landkreis voraussichtlich aber wieder nur 975 Impfdosen zur Verfügung gestellt, wovon die Hälfte für die notwendige 2. Impfung zurückgehalten wird und nicht verimpft werden kann.

„Sobald wir mehr Impfstoff zur Verfügung haben, können wir im Impfzentrum die Kapazitäten sofort hochfahren”, erklärte Leiter Hohmann, „denn unsere Strukturen sind so aufgebaut, dass wir mit einem Arzt rund 100, mit zwei Ärzten sogar bis zu 200 Impfungen am Tag realisieren können – bei deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten. Damit würden sich dann auch die Probleme bei der Terminvergabe entspannen.” Ebenfalls abhängig von der Menge Impfstoff, die der Landkreis Mansfeld-Südharz bekommt, sind weitere Maßnahmen, um auch in der Fläche impfen zu können. So ist unter anderem geplant – sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht – bis zu fünf mobile Impfteams in die Einheits- und Verbandsgemeinden zu schicken und an zentralen Orten (etwa in Dorfgemeinschaftshäusern) die entsprechenden Bewohner der jeweiligen Orte zu impfen. Derzeit sind drei mobile Teams in den Pflegeheimen unterwegs, um dort zu impfen. Bislang waren die Teams in 20 Pflegeheimen, weitere sollen folgen.

In der kommenden Woche startet dann auch die zweite Impfung in verschiedenen Pflegeheimen – etwa Wansleben am See (18.1.2021), Hettstedt (19.1.2021), Beyernaumburg und Stolberg (beide am 20.1.2021). Aktuell wird ausschließlich nach der vom Land Sachsen-Anhalt vorgeschriebenen Prioritätenliste geimpft. Das heißt: über 80-Jährige, Personen in Pflegeheimen, Mitarbeiter in Pflegeheimen und von Pflegediensten sowie Personal im Krankenhaus und Rettungsdienst. Bezüglich der Terminvergabe zum Impfen weist die Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz nochmals eindringlich darauf hin, dass hier keine Termine vergeben werden.