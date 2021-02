Motorradfahrer bei Unfall nahe Wolkramshausen schwer verletzt

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Nohra und Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war er gegen Mittag in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto. Anschließend durchfuhr er einen Straßengraben und kam an der Böschung in einer Buschgruppe zum Stehen.

Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes per Helikopter und des Rettungsdienstes um den Verletzten. Der 39-Jährige wurde ins Südharz Klinikum gebracht.

Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt.

