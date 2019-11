Im Oktober vorigen Jahres blickte die Nordhäuser Architektin Nadine Stevens am Hagentor noch in eine Baulücke. Doch das Areal füllt sich.

Neubau am Hagentor in Nordhausen feiert bald Richtfest

Das geplante Mehrfamilienhaus am Hagentor in Nordhausen steuert auf sein Richtfest zu. Das teilte jetzt Architektin Nadine Stevens mit. Demnach ist das Fest am Freitagnachmittag geplant. Feuerland Immobilien lässt hier 27 Wohnungen errichten. Damit würde hier, wo Anfang der 90er eine Paderborner Investorengesellschaft am Bau eines Hotels gescheitert war, eine der letzten Baulücken der Stadt verschwinden.