Das Förderzentrum „Sankt Martin“ hat am Dienstag zu seinem traditionellen Tag der offenen Tür eingeladen. Dieser stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Gänsekeulen und Laternen, wir laufen an Martini mit Sonne, Mond und Sternen“. Nach einem schulinternen Programm mit Martinsliedern und Sketchen konnten die Besucher über den Markt mit Café, Waffelbäckerei, Suppenküche oder Fettbrotstand schlendern oder in der Töpferei stöbern. Hier empfingen Emily Ostwald aus Großlohra und Schulleiterin Cornelia Czerwinski die Gäste. Derzeit werden im Förderzentrum 135 Schüler mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet.