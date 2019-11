Zimmermann Peter Wisse und Jan Stevens von Feuerland Immobilien am Freitag zum Richtfest für das Mehrfamilienhaus Am Hagentor in Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richtkranz grünt am Nordhäuser Hagentor

Da, wo einst Nordquell-Bier gezapft wurde und jahrelang eine unvollendete Baustelle in Sichtweite der Blasii-Kirche klaffte, grünte am Freitag ein Richtkranz, der von der Rohbau-Fertigstellung des Mehrfamilienhauses Am Hagentor kündete. Damit verschwinde eine der letzten Baulücken in der Stadt, so Jan Stevens (im Bild rechts) von Feuerland Immobilien, die als Bauherr insgesamt 27 Wohnungen errichten lassen. Als Fertigstellungstermin des Bauprojektes mit einer zweistöckigen Tiefgarage und fünf bewohnbaren Etagen mit Ein- bis Fünf-Raum-Wohnungen ist der September des kommenden Jahres angesetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Euro.