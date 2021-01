Sterne als Hoffnungszeichen

In der Kirche St.Blasii (Foto) wie auch in der Frauenbergkirche werden aus Verantwortung füreinander auch im Januar zwar keine Gottesdienste gefeiert – aber die Weihnachtssterne leuchten noch, innen und außen.

„Lasst die Sterne leuchten!“ Diesem Aufruf schließt sich die Blasii-Gemeinde an und meint damit die traditionellen Weihnachtsterne, die an vielen Stellen schon verschwunden sind.

„Auch wenn wir in den Kirchen allmählich die Weihnachtsbäume abbauen und die Krippen wegstellen, soll der Stern doch weiter leuchten - gerade wenn es dunkel ist! Denn mehr als sonst brauchen Menschen in diesen Wochen ein Zeichen, dass einen Weg zeigen kann, ein Hoffnungs- und Mutzeichen“, meint Pfarrer Wolf Johannes von Biela.



In St. Blasii wie auch in der Frauenbergkirche werden aus Verantwortung füreinander auch im Januar zwar keine Gottesdienste gefeiert – aber die Weihnachtssterne leuchten noch, innen und außen. Und: In beiden Kirchen liegen kleine Trost-Sterne aus Papier bereit, die ausdrücklich zum Mitnehmen und Weitergeben gedacht sind. Sie könnten einfach auf Fensterbrettern, vor den Türen oder in den Briefkästen der Menschen landen und ein Zeichen der Verbundenheit sein - trotz aller Kontaktbeschränkungen. St. Blasii und die Frauenbergkirche sind täglich von 10 bis 16 Uhr zum stillen Gebet geöffnet.