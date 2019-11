Strom ist nicht gleich Strom

In Nordhausen steigen ab Januar 2020 die Strompreise.

Wie selbstverständlich das ist: Stecker rein, schon wird der Akku aufgeladen. Und mit einem Klick am Schalter geht das Licht an. Strom ist die unsichtbare Basis unseres Wohlstands.

Welches Unternehmen einem die unsichtbare Energie liefert, kann seit 1998 jeder selbst entscheiden. Denn seit der Marktliberalisierung stehen die Anbieter in Deutschland untereinander in Wettbewerb. Die Energieversorgung Nordhausen (EVN) mag noch Platzhirsch sein in der Rolandstadt – Monopolist ist das Unternehmen nicht.