Strom wird für Nordhäuser teurer

Klimaschutz hat seinen Preis. Das bekommen auch die Stromverbraucher zu spüren. Die Kunden der Energieversorgung Nordhausen (EVN) müssen pro Kilowattstunde ab Anfang nächsten Jahres rund acht Prozent mehr bezahlen. Im meist genutzten Citystrom-Tarif steigt der Brutto-Kilowattstundenpreis von 27,79 auf 30,12 Cent. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 2000 Kilowattstunden im Jahr bedeutet der Preisanstieg von 2,33 Cent unterm Strich rund 46,65 Euro mehr.

Der Strompreis bei der EVN erreicht damit einen neuen Rekordwert seit 2011. Einzig 2014 kratzte er schon einmal an der 30-Cent-Marke. Geschäftsführer Mario Laufer versichert, dass die Gewinnmarge nicht erhöht werden soll. Vielmehr seien die Beschaffungspreise deutlich gestiegen, geht der Aufwärtstrend bei den Netzentgelten und der Erneuerbare-Energien-Umlage weiter.

Von besagten 2,33 Cent, die pro Kilowattstunde mehr zu zahlen sind, entfällt mehr als die Hälfte auf höhere Einkaufspreise. EVN-Prokurist Dirk Meißgeier zeigt eine Grafik mit einer deutlich nach oben strebenden Kurve: „Seit Anfang 2017 sind die Strompreise an der Börse um rund 60 Prozent gestiegen.“ Am Markt machen sich politische Entscheidungen bemerkbar: zum einen der Ausstieg aus der Kernenergie, zum anderen der Plan, auch die Kohlekraftwerke in Deutschland bis 2038 abzuschalten. Die Erwartung, dass infolge des Trends zu E-Mobilität mehr Strom nachgefragt wird, spiele bei der Preisbildung an der Börse sicher auch eine Rolle. „Aber die ist marginal“, so Meißgeier.

Die Strombeschaffung macht weniger als ein Fünftel des Strompreises aus. Mehr als die Hälfte entfallen auf Steuern, Abgaben und Umlagen wie die für den Ausbau der Ökostromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Letztere steigt neuerlich um mehr als 0,3 Cent pro Kilowattstunde gegenüber dem Vorjahr an. Auf ähnlichem Niveau liegt das Plus für die Netzentgelte. Ursache hierfür ist der Bau neuer Trassen, die nötig sind, um den nicht mehr zentral in den Kraftwerken erzeugten Ökostrom auch zum Verbraucher zu bringen.

Diese Marktbedingungen, betont Mario Laufer, gelten für alle. Erste Stromanbieter hatten bereits im Oktober ihre Preise angehoben, weitere dürften folgen.

Die Ankündigung der Politik, die Strompreise würden künftig sinken, kennt er. „Die EEG-Umlage soll aber erst ab 2021 abgesenkt werden, und auch nur geringfügig.“ Dass diese Umlage in den nächsten zwei, drei Jahren auf ein deutlich niedrigeres Niveau sinken wird, erwartet er nicht. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nach wie vor erklärtes politisches Ziel.

Kunden in der EVN-Grundversorgung müssen ab Januar statt 30,21 künftig 32,55 Cent zahlen. Allerdings könnten sie diese Erhöhung durch einen Wechsel zum Citystrom-Tarif kompensieren, erklärt Laufer. Sie würden dann einzig auf ein tägliches Kündigungsrecht verzichten, dürften nur zu Jahresende oder bei einem wichtigen Grund wie einem Wegzug aus dem Vertrag aussteigen. Die EVN erhofft sich von ihrem Citystrom-Tarif eine langfristige Kundenbindung und erhält somit mehr Planungssicherheit auch für den Stromeinkauf. Der geschieht in mehreren Tranchen über mehrere Jahre verteilt. Weil die Preisdynamik am Strommarkt groß ist, kalkuliert die EVN – im Gegensatz etwa zu Wasser- oder Abwasserzweckverbänden – jährlich neu. Die Stadtwerke Nordhausen sind zu 60 Prozent am Unternehmen beteiligt. Vertraglich ist geregelt, dass jährlich ein einstelliger Millionenbetrag in die Stadtwerke-Holding fließt, wodurch beispielsweise das Badehaus unterstützt wird. „Unsere Gewinne verbleiben also in der Region“, betont der EVN-Chef.

Der Erdgaspreis bleibt mit 6,13 Cent pro Kilowattstunde konstant. „Dieses klare Signal zu Preisstabilität gilt für die gesamte Heizperiode und darüber hinaus bis Ende nächsten Jahres“, sagt Laufer. Dass die Beschaffungspreise für Erdgas im Gegensatz zu den Strompreisen an der Börse relativ unverändert blieben, könnte mit den erweiterten Transportkapazitäten zusammenhängen, erklärt der EVN-Geschäftsführer. Ein großes Angebot auf dem Markt wirke sich jenseits aller politischen Rahmenbedingungen preisdämpfend aus. Gleichwohl werde auch beim Gas jährlich neu kalkuliert.