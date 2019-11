Bleicherode. Toni Di Napoli und Pietro Pato gastieren am 15. Dezember in der Kalistadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tenöre kommen nach Bleicherode

Auf ein besonderes Konzert dürfen sich alle Fans von erstklassigem Live-Gesang freuen. Am 15. Dezember gastieren Toni Di Napoli und Pietro Pato, besser bekannt als die „Tenöre4you“, im Bleicheröder Kulturhaus.

Die zwei italienischen Tenöre sind bereits einem großen Publikum von diversen Fernsehauftritten bekannt. Die Sänger präsentieren in ihrem Konzert die perfekte Pop-Klassik Mischung mit Live-Gesang im italienischen Gesangsstil.

Es erklingen Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. So sind unter anderem Lieder wie Nessun Dorma, My way, Over the rainbow und vieles andere mehr dabei. Toni Di Napoli glänzt facettenreich und virtuos mit seiner unverwechselbaren, an die Sonne Italiens erinnernde Stimme. Mit Leichtigkeit wechselt er zwischen den Musikstilen und zieht alle Register seines Könnens.

Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und ausdrucksstark mit angenehm warmer, weicher Stimme Welthits der Popmusik. Bei Gospels und Spirituals, Blues oder Soul jedoch ist er in seinem wahren Element und stellt seine Vielseitigkeit unter Beweis. Bis heute blickt er auf 35 erste Plätze bei Festivals und fünf Grand-Prix-Teilnahmen in Europa zurück. Ob als strahlende Solisten oder kraftvoll als Duett: Die Tenöre wissen ihr Publikum zu begeistern.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind ab sofort im Kulturhaus Bleicherode, Telefon 036338/ 42 329, im Filmtheater, Telefon 036338/ 42868 sowie im Geschäft Mode und Spiel in der Wallstraße erhältlich.