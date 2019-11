Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildhandel Bauer eröffnet Laden im Scheunenhof

Auf dem Areal des Sundhäuser Scheunenhofs zieht neues Leben ein: Seit dem Wochenende betreibt der Wildhandel Bauer aus Wolkramshausen hier eine Direktvermarktung von Wildspezialitäten. Wildsoljanka, Hirschknacker und Rehpeitsche heißen die auserlesenen Produkte, die über den Tresen wandern. Und das nicht zu knapp: „Bei der Eröffnung wurden wir fast überrannt, die Schlangen standen bis vor den Laden“, freut sich Mitgesellschafter Johannes Schmitt am Mittwoch, wieder umringt von einer Traube an Kunden. Nicht nur mit der modernen Niederlassung geht das Unternehmen auch 27 Jahre nach den ersten Bemühungen von Hartmuth Bauer neue Wege: Frisch im Angebot sind nun auf Kundenwunsch auch Rind- Schweinefleischprodukte aus gesicherter regionaler Herkunft. „Das Rind etwa entstammt der Weidehaltung der Wippertaler Agrargenossenschaft“, erklärt Wildhandel- und Genossenschaft-Geschäftsführer Dieter Göbel. Philosophie sei es, schiebt Johannes Schmitt nach, alles aus einer Hand anzubieten.

Zudem will der Wildhandel die Fleischqualität noch weiter optimieren. Das 9-köpfige Team veredele die Produkte daher in eigenen Reifekammern, achte auf eine feine Marmorierung des Fleischs. „Wir setzen den Punkt auf das i“, erläutern Schmitt und Göbel zudem zwei spezielle Kühlschränke im Verkaufsraum: Bei einer 85-prozentigen Luftfeuchte und nur drei Grad Celsius wird hierin der Fleischgeschmack per Trockenreifung, im sogenannten Dry-Aged-Verfahren, konzentriert. Einen weiteren Vorzug des Standortes hebt Gründervater Hartmuth Bauer hervor: Mit einer solchen Manufaktur wie der in Sundhausen halte man das Fleischer-Handwerk am Leben, verweist er auch auf einen Auszubildenden.Dass die sechsstellige Investitionssumme in Sundhausen ein Ende für den Verkaufsstandort in Wolkramshausen bedeutet, wollen Schmitt und Göbel noch nicht in Stein gemeißelt sehen. Bis Ende des Jahres werde dort weiter verkauft, danach erst entscheide sich der Fortgang. Womöglich bewahre man einen Verkaufstag für die Stammkundschaft aus der Gegend, überlegen die Wildhandel-Oberen.