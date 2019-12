Zweiter Justus-Jonas-Preis für gleich zwei Preisträger

In der Nordhäuser Jugendkirche wurde am Montagabend der Justus-Jonas-Preis vergeben. Die Laudatorin Margit Klodt überreichte einen der Preise an die Organisatoren des Bielener Familienkirchen-Projekts.

Nordhausen. Der Südharzer Kirchenkreis vergab am Montagabend in Nordhausen zu Beginn des neuen Kirchenjahres zum zweiten Mal den Justus-Jonas-Preis.

Der zweite Justus-Jonas-Preis geht auch gleich an zwei Preisträger: an den singenden 1. FC Südharz, wie Viola Kremzow ihren Frauen-Chor scherzhaft nennt, und an die Familienkirche in Bielen. Am Montagabend würdigte der Südharzer Kirchenkreis damit die Organisatoren des Musikensembles, das Frauen aus allen vier Kirchkreisregionen vereint. Er vernetze so bis dahin völlig fremde Frauen aus unterschiedlichen Orten. Geehrt wurde zudem das seit 2018 bestehende Bielener Projekt, das Familien mit Kindern bis sechs Jahren christlichen Glauben altersgerecht und erlebnisbetont vermittelt. Hier sei jeder beteiligt, keiner nur Zuschauer, hieß es in der Laudatio.