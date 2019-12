Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Triptis lässt sich Kinderbetreuung mehr kosten

Zum 1. Januar 2020 müssen Familien, die ihre Kinder in einer Kindertageseinrichtung in Triptis betreuen lassen, einen höheren Elternbeitrag bezahlen. Diesen Beschluss fassten die Mitglieder des Triptiser Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig.

Die Stadt Triptis betreibt keinen kommunalen Kindergarten, sondern hat die drei Einrichtungen im Stadtgebiet per Vertrag an freie Träger übertragen. „Wir haben im vergangenen Jahr mit der Diakonie und den Johannitern neue Betreiberverträge geschlossen. Im Zuge dieser Verhandlungen haben wir beschlossen, die Elternbeiträge anzupassen“, erklärte der Triptiser Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein). Letztmalig sei der Elternbeitrag im Jahr 2013 von zuvor 90 auf 140 Euro angehoben worden. „Wir haben immer versucht, den Beitrag möglichst niedrig zu halten. Aber die Kosten haben sich weiter erhöht“, so Peter Orosz. Da die Stadt bestrebt sei, 30 Prozent der Ausgaben durch die Gebührenzahlungen zu decken, werden diese nun hinaufgesetzt. Künftig müssen Eltern so für eine ganztägige Betreuung des ersten Kindes 230 statt bisher 140 Euro zahlen. Für das zweite Kind müssen 219 Euro, für das dritte 207 Euro sowie für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 184 Euro aufgebracht werden. Wird die Betreuung nur halbtags oder mehr als durchschnittlich zehn Stunden in Anspruch genommen, wird die Gebühr entsprechend angepasst. Für Triptiser wird es zehn Euro teurer Für die Triptiser sowie die Einwohner der Gemeinden Miesitz und Tömmelsdorf fällt die Beitragserhöhung jedoch wesentlich geringer aus. Sie müssen unterm Strich nur zehn Euro mehr als bisher bezahlen. Denn in der Sitzung wurde im gleichen Zuge einstimmig beschlossen, die Richtlinie, mit welcher der Zuschuss zu den Elternbeiträgen geregelt wird, zu ändern. Bisher war festgelegt, dass nur Kinder einer Familie, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, bei der Förderung berücksichtigt werden. Künftig wird das nun anders sein. „Die Eltern haben für das Kind, das in die Schule geht, nach wie vor Ausgaben. Wir haben überlegt, es geht sozial gerechter zu, wenn wir beim Zuschuss alle Kinder berücksichtigen, für welche die Eltern kindergeldberechtigt sind. Das heißt, kommt ein Kind in die Schule, bleibt für die anderen, die den Kindergarten noch besuchen, der niedrigere Beitrag bestehen“, erläuterte Peter Orosz. Der Zuschuss wird mit den jeweils zu entrichtenden Elternbeiträgen verrechnet. So bezahlen die betreffenden Eltern ab den kommenden Jahr für die ganztägige Betreuung für das erste Kind 150 Euro, für das zweite 143 Euro, für das dritte 135 Euro sowie für das vierte und jedes weitere Kind 120 Euro. Auch in diesem Fall wird die Gebühr angepasst, wenn eine Betreuung halbtags oder mehr als durchschnittlich zehn Stunden in Anspruch genommen wird. Diese neue Regelung gilt allerdings nur für Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz in Triptis beziehungsweise in einer der Gemeinden haben, mit denen eine Zweck- beziehungsweise Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen wurde. Dazu gehören Miesitz und Tömmelsdorf. 20.000 Euro an Einnahmen weniger Trotz der künftig höheren Elternbeiträge wird der Stadt Triptis durch die geänderte Zuschuss-Richtlinie weniger Einnahmen haben. Mit der Änderung bezwecke man jedoch, die Stadt für junge Familien attraktiver zu machen. „Die Stadt Triptis gibt zusätzlich viel Geld aus. Wir werden am kommenden Jahr rund 20.000 Euro weniger einnehmen. Denn es wird eine ganze Reihe von Eltern geben, die durch die neue Regelung weniger bezahlen“, sagte das Stadtoberhaupt. Für das Jahr 2021 ist eine weitere Erhöhung der Beiträge geplant. Eltern müssen dann für das erste Kind 245 Euro zahlen, für das zweite und dritte 233 beziehungsweise 221 Euro, für das vierte und jedes weitere Kind 196 Euro. Auch der Zuschuss wird angeglichen, so dass für das erste Kind 160 Euro für das zweite und dritte 144 beziehungsweise 128 Euro sowie für das vierte und jedes weitere Kind 112 Euro zu Buche stehen.