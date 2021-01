Geschichten vom Schleizer Dreieck: DDR-Rennamazone erstaunte die Männerwelt

Obwohl ihre Beziehung zum Schleizer Dreieck 1960 einen denkbar ungünstigen Start nahm, schloss Helga Heinrich-Steudel die Thüringer Rennstrecke ganz tief in ihr Herz.

Schleiz. Helga Heinrich-Steudel war die Rennamazone der DDR. Das Schleizer Dreieck bezeichnete sie als ihr Wohnzimmer. Dies ist aber keineswegs nur auf die räumliche Nähe ihres Heimatortes Mylau im sächsischen Vogtland zurückzuführen.

Auch aus sportlicher Natur hatte die Rennlady immer wieder Grund, Gefallen am Thüringer Kurs zu finden. Ihr erstes Gastspiel auf dem Dreieck blieb allerdings ernüchternd. 1960 musste sie sich bereits vor dem Start des Ausweisrennens mit den Tücken der Technik auseinandersetzen und die Zündkerze an ihrem Motorrad wechseln.

Nur ein 14. Platz blieb ihr vergönnt. Die Akzeptanz und ihr Potenzial wuchs im Fahrerlager schnell und Erfolge blieben nicht aus. In Schleiz wurde die schnelle Dame 1963 als Zweite und ein Jahr darauf als Dritte zur Siegerehrung gebeten. Hervorstechen kann ihr Sieg 1967 im Ausweisrennen bis 125 ccm.

Rundenlang lieferte sie sich einen Zweikampf mit Rainer Prass, dessen Motor aber im Laufe des Rennens festging und Steudel sich somit ungefährdet einen umjubelten Sieg holen konnte. Als Ehrenpreis wurde damals passenderweise ein Mantelstoff ausgelobt. Dies sollte auch ihr letztes Motorradrennen auf dem Dreieck gewesen sein. Trotz ihrer Erfolge blieb Helga Steudel der überfällige Aufstieg in die Lizenzklasse verwehrt.

Funktionäre der FIM verweigerten Frauen die notwendige Zustimmung, was die Vogtländerin zum Abschied vom Motorradsport bewegte. Ihre besondere Beziehung nach Schleiz ging so weit, dass sie 1969 in der hiesigen Bergkirche ihr Ehegelöbnis verlas und fortan auf den Namen Heinrich-Steudel hörte. Vom Motorsport konnte sie dennoch nie wirklich lassen. 1970 wechselte sie zur Vierradfraktion und pilotierte einen Melkus RS 1000.

Neben diversen Spydern jagte Heinrich-Steudel ab 1979 auch im MT77 um die Rennstrecken. Diesmal wurde sie sogar mit einer internationalen Lizenz ausgestattet, auch wenn diese nur für den osteuropäischen Raum Gültigkeit hatte.

An die Erfolge, die ihr mit dem Motorrad vergönnt waren, konnte sie mit den Automobilen nur selten anknüpfen. 1983 verschwand ihr Helm im Regal. Dem Dreieck blieb sie weiterhin als Zuschauerin treu. 2004 kehrte die Rennlady mit einem Formelwagen innerhalb der Oldtimerszene auf den Naturkurs zurück. Ihr 50-jähriges Motorsportjubiläum feierte Helga Heinrich-Steudel 2010 stilecht hinter dem Steuer eines Rennwagens in ihrem geliebten Wohnzimmer.