Helfer retten gestürzten Rollstuhlfahrer im Saale-Orla-Kreis aus Wasserbecken

In Künsdorf bei Tanna (Saale-Orla-Kreis) haben zwei Helfer am Dienstag einen Rollstuhlfahrer aus höchster Not gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der 88-Jährige gegen Mittag mit seinem Rollstuhl auf dem glitschigen Boden seines Grundstücks ins Rutschen geraten und anschließend in eine mit Wasser gefüllte ehemalige Klärgrube gestürzt.

Ein Nachbar und eine weitere Helferin, die den Vorfall bemerkt hatten, konnten den Mann gemeinsam aus der gefährlichen Situation retten. Nach einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass der Rentner bei dem Sturz keine schwerwiegenderen Verletzungen davongetragen habe.

Mehr Blaulichtmeldungen