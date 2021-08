16-jähriger Mopedfahrer bei Sturz im Gegenverkehr schwer verletzt

Rietnordhausen. Ein Jugendlicher ist in Rietnordhausen beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Jugendlicher ist beim Zusammenstoß seines Mopeds mit einem Auto in Rietnordhausen (Kreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Der 16-Jährige hatte am Samstagnachmittag in der Erfurter Straße die Kontrolle über sein Moped verloren, war gestürzt, in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit einem Hyundai kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1200 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

