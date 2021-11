Verfolgungsjagd in Sömmerda endet in Graben - Polizei sucht mit Hund nach geflüchtetem VW-Fahrer

Sömmerda. Nach einer Verfolgungsjagd in Sömmerda fahndet die Polizei nach einem Autofahrer, der nach einem Unfall seine Flucht zu Fuß fortgesetzt hat. So wird der Mann beschrieben.

Am Freitagabend wollten Polizisten kurz nach 23 Uhr in der Frohndorfer Straße in Sömmerda einen VW Polo kontrollieren. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, landete der Polo nach einer kurzen Verfolgungsjagd in einem nahegelegenen Entwässerungsgraben.

Der Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß weiter und entkam in unbekannte Richtung. Ob er bei der Fahrt in den Graben verletzt wurde, ist nicht bekannt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen und des Einsatzes eines Fährtensuchhundes konnte der Fahrer nicht ausfindig gemacht werden. Bei der Überprüfung der Kennzeichen des VW habe sich herausgestellt, dass diese gestohlen waren, so die Polizei weiter. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gesuchte ist circa 175 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Er ist möglicherweise verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden.

Verfolgung endet erst nach Kollision mit Polizeiwagen: Kind und Jugendliche aus Thüringen festgenommen