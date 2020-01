Kölleda. Bei einem Frontalzuammenstoß in Kölleda wurden zwei Frauen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Kölleda

Bei einem Verkehrsunfall in Kölleda, im Landkreis Sömmerda, wurden am Mittwochmorgen zwei Autofahrerinnen verletzt. In der Weimarischen Straße ist es zum Frontalzusammenstoß beider Autos gekommen, als eine der beiden Frauen mit ihrem Nissan nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto der anderen Frau.

Beide Autos prallten zusammen und fuhren gegen einen parkenden Ford Fiesta. Die 56-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, die 35-jährige Daewoo-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Kurzzeitig wurde die Bundesstraße 85 voll gesperrt.



