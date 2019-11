Die Gemeinschaftsschule in Oldisleben freut sich auf neue Einschüler.

Oldisleben. An drei Termine im Dezember können Eltern ihre Kinder für die 1. Klasse im kommenden Schuljahr an der Gemeinschaftsschule anmelden.

Anmeldung zur Einschulung in Oldisleben

Die Leitung der Gemeinschaftsschule in Oldisleben weist darauf hin, dass die Anmeldetermine für die 1. Klasse im Schuljahr 2020/2021 bald stattfinden. Am Montag, 2. Dezember, können die Kinder mittels mitgebrachter Geburtsurkunde von 12 bis 18 Uhr angemeldet werden. Außerdem ist dies noch am Mittwoch, 4. Dezember, von 8 bis 16 Uhr und Montag, dem 9. Dezember, von 13 bis 16 Uhr möglich.