Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Weihnachtsmann lädt ein

Am Samstag, dem 30. November, lädt der Heimatverein Himmelsberg ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in das Weihnachtsmannhaus ein. Kinder können an diesem Tag beim Weihnachtsmann ihren Wunschzettel persönlich in seinem Büro abgeben. Die Mitglieder des Heimatvereins führen zu Beginn des Nachmittags ein Märchenstück auf, welches gegen 16 Uhr wiederholt wird. Für alle Besucher gibt es Kaffee und Glühwein und dazu frischen Kuchen aus dem Backofen. Die Helfer des Weihnachtsmannes waren bislang nicht untätig und haben schon rund 150 Wunschzettel per Postbrief beantwortet.