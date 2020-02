Baufahrplan gibt noch Rätsel auf

Die Deutsche Bahn investiert im kommenden Monat einmal mehr in die Instandhaltung der Ilmtal-Strecke. In der letzten Märzwoche ist der Wechsel von Schwellen geplant. Darauf hat die Erfurter Bahn, deren Triebwagen auf der Nahverkehrslinie EB 26 verkehren, in ihren Fahrplanänderungen verwiesen.

Aufgrund der Bauarbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Weimar und Kranichfeld vom 22. bis 29. März jeweils ab 18.50 Uhr bis zum Betriebsbeginn am Folgetag um 4.25 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Am 27. und 28. März starten die Arbeiten erst um 19.50 Uhr. Während der Sperrung wird die gesamte Strecke über Schienenersatzverkehr bedient.

Dieser bringt aber wohl für all jene Erschwernisse mit sich, die abends von oder nach Hetschburg unterwegs sind. So habe die Erfurter Bahn vom Netz-Unternehmen der DB neben der Ankündigung der Baumaßnahme auch den Hinweis erhalten, dass parallel dazu am Bahnübergang in Hetschburg gebaut werde. Dieser müsse deshalb für den Straßenverkehr gesperrt werden. Das hat zur Konsequenz, dass die Ersatzbusse den Bahnhof in dieser Zeit nicht erreichen.

Der Interimshalt für Hetschburg solle außerorts an der ehemaligen Rauschenburg am Abzweig nach Bergern eingerichtet werden – nicht gerade ein Katzensprung, zumal die steile Straße dort im Zeitraum des Ersatzverkehrs im Dunkeln liegen wird. Zumindest sei gewährleistet, dass Fußgänger Hetschburgs Bahnübergang trotz der Baustelle passieren können.

Nähere Informationen zu den bevorstehenden Arbeiten waren am Montag von der Deutschen Bahn und damit aus erster Hand noch nicht zu erhalten. Ob sie den Baufahrplan, den sie der Erfurter Bahn mitteilte, tatsächlich so einhält, scheint indes nicht in Stein gemeißelt. Denn: Sollte der Hetschburger Bahnübergang gesperrt werden, müsste die Gemeinde Hetschburg darüber in Kenntnis gesetzt sein, da das Gleis dort eine Gemeindestraße kreuzt. Ebenso sollte die beim Kreis angesiedelte Untere Straßenverkehrsbehörde über das Vorhaben Bescheid wissen, da sie die Sperrung der Straße formal anzuordnen hat. Doch weder Hetschburgs Bürgermeister noch die Bauverwaltung der VG Mellingen oder die zuständige Behörde im Landratsamt wussten zu Beginn dieser Woche von einem solchen Vorhaben der Bahn.