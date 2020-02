Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauhaus-Museum im Vergleich sehr erfolgreich

Das Bauhaus-Museum in Weimar ist nach den Besuchszahlen die erfolgreichste Einrichtung des Jubiläumsjahres. Nach Angaben der Bauhaus Kooperation gGmbH haben allein die Ausstellungen und Häuser in Berlin, Dessau und Weimar über eine Million Besuche gezählt. Davon entfalle etwa ein Viertel auf das Museum in Weimar. Insgesamt können die Stätten der Moderne in Weimar auf rund 430.000 Besuche verweisen. Die Dessauer Bauhausbauten zählten insgesamt 286.000 Besuche, davon entfallen 84.000 auf die Ausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“ im Bauhaus-Museum Dessau, das aber erst im September 2019 eröffnet wurde. Die Ausstellung „original bauhaus“ des Bauhaus-Archivs Berlin und der Berlinischen Galerie konnte bis Januar 132.000 Besuche zählen.