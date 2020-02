Im tiefen Schmerz um die Opfer, an die hier Kerzen und Blumen in Hanau erinnern, fordern die Weimarer Bündnis-Grünen ein Zusammenstehen aller Demokraten gegen Menschenfeindlichkeit, Hass, Hetze und Gewalt.

Weimar. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau fordern Weimars Bündnis-Grüne alle Demokraten auf, sich gegen Menschenfeindlichkeit zu stellen.

Gemeinsam gegen Hass, Hetze und Gewalt

„Der Anschlag in Hanau ist ein Ergebnis des Hasses.“ Das betonen Weimars Bündnis-Grüne nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Hanau. Die Opfer und ihre Familien hätten dort eine Heimat gefunden. „Unsere Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Dem tiefen Schmerz müssen wir mit Solidarität gegenübertreten“, so Kreisvorstandsmitglied Enja Knipper.

Wie ihr Vorstandskollege Daniel Schmidt machte sie Menschenfeindlichkeit als Motiv der Tat aus. Diese habe einer vielfältigen und weltoffenen Gesellschaft gegolten. Ohne einen Namen zu nennen, gab Schmidt dem „parlamentarischen Arm“ der Menschenfeindlichkeit, „der in allen Landtagen und vielen Kommunalparlamenten vertreten ist“, Mitverantwortung für Hass, Hetze und Gewalt. Deshalb sei es wichtig, dass jetzt alle Demokraten „gemeinsam für unsere Werte, für die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte einstehen“.