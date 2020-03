Kinostart in Weimar, Jena & Gera: „Die perfekte Kandidatin“

„Schamlos“ präsentiert sich Maryam, „Landärztin“ in der Notaufnahme einer Kleinstadtklinik, im Internet. Das finden jedenfalls einige Frauen, die ihr Wahlkampfvideo sahen.

Dabei ist von Maryam gar nichts zu sehen. Auf Drängen ihrer kleinen Schwester hatte die Vollverschleierte sogar die Augenpartie verdeckt, die der Niqab noch frei ließ. Also wirbt eine sprechende schwarze Hülle um Stimmen für einen Sitz im Gemeinderat.

Doch allein dieser Vorgang gilt vielen als schamlos in einem rigiden Staat, der vorsichtig liberale Reformen wagt: Die Frauen Saudi-Arabiens besitzen seit wenigen Jahren das passive und aktive Wahlrecht. Sie dürfen inzwischen Auto fahren, wie wir gleich zu Beginn an Maryams Beispiel sehen. Und sie können jetzt, was in diesem Anfang 2019 gedrehten Film noch nicht möglich war, ohne Genehmigung eines männlichen Vormundes verreisen.

Es tut sich was in diesem Land, in dem bis vor kurzem Kino und Konzerte als schamlos galten und verboten waren. Als Haifaa Al Mansour 2012 erstmals einen Film in ihrer Heimat drehte, „Das Mädchen Wajdja“, musste sie ihre Anweisungen noch aus einem Auto heraus geben.

Die nächste Stufe der Selbstermächtigung

Insofern bewegt sich „Die perfekte Kandidatin“ schon auf einer weitaus höheren Stufe der Selbstermächtigung in einer puristischen islamischen Monarchie. Sie zu erklimmen und sich dort aufrecht zu behaupten, verlangt gleichwohl Willensstärke und Selbstüberwindung. Sie verlangt ein Ende der Scham.

Diesem Kampf auch mit sich selbst gibt Mila Alzahrani als Maryam mit wachsendem Selbstbewusstsein buchstäblich ihr vielsagendes Gesicht, in einem Film, der der Anlage nach eine leichte und subtile Komödie ist und den die Regisseurin ein „Feel-Good-Movie“ nennt.

Die international mehrfach preisgekrönte Regisseurin Haifaa Al Mansour ist die erste Filmemacherin Saudi-Arabiens. Foto: Brigitte Lacombe / Neue Visionen Filmverleih

Gedreht auch mit deutschen Fördermitteln (300.000 Euro kamen etwa von der Mitteldeutschen Medienförderung), haut Haifaa Al Mansour für hiesige Verhältnisse kaum auf die Pauke absurder Situationskomik. Die erste Filmemacherin Saudi-Arabiens überhaupt wollte ihr Werk aber durch die heimische Zensur schleusen.

So führen uns diese einhundert Minuten einen alles in allem lakonischen Marsch durch die Institutionen vor, in den die Protagonistin eher hineinstolpert. Es ging ihr nur um ihr eigenes Fortkommen im doppelten Sinne. Ihre Kandidatur ist ein Zufall: Sie will eigentlich nur ins Verwaltungsbüro ihres Cousins vorgelassen werden.

Doch plötzlich wittert sie eine Chance auf eine asphaltierte Zufahrt zur Notaufnahme, zu der bislang ein Schlammweg führt. Und sie wittert die Chance für mehr Respekt. Der alte Mann, der sich von Frau Doktor anfangs nicht behandeln lassen will („Bring mich zu einem richtigen Arzt!“), wird sie später wählen.

Parallele Erzählstränge zur Rolle der Frau und der Kunst

Maryam wirbt um jede Stimme. Sie muss dafür ihre eigene immer lauter erheben, erst recht im Männerzelt ihrer Wahlkampfveranstaltung, zu dem sie eigentlich keinen Zutritt hat. Eine Schlüsselszene. Aber ihre Stimme singen und klingen zu lassen, ist ein ganz anderes Feld.

Maryam flieht auf ihrem Weg gleichsam die lange Zeit verhöhnte liberale Musikerfamilie, der sie entstammt. Die Mutter, eine Sängerin, ist gestorben. Abdulaziz, der Vater und Oud-Spieler (Musiker Khalid Abdulrhim in seiner ersten Filmrolle), darf mit seiner Band erstmals seit über zwei Jahrzehnten auf Tournee gehen, während eine seiner drei Töchter Wahlkampf führt.

So findet der Film zu zwei parallelen Erzählsträngen, die sich jedoch nicht erst im Unendlichen treffen. Über eine große Distanz hinweg findet eine neue Annäherung statt, auch die ans eigene Ich.

Nur selten impulsiv, schwebt „Die perfekte Kandidatin“ ruhig und zielstrebig zwischen einer ironischen Gelassenheit und augenzwinkernder Resignation. Dieser Film, das ist Teil seiner geheimnisvollen Kraft und Zuversicht, vermag aber auch jedem Scheitern noch einen Sieg abzuringen.

Ab 12. März im Lichthaus Weimar, im Kino am Markt in Jena sowie im Metropol Gera.