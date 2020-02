Für 30.000 Euro will der Gemeinderat die Standsicherheit der Klettbacher Bockwindmühle verbessern lassen.

Klettbach. Der Klettbacher Gemeinderat beschloss den Haushalt für 2020, in dem auch der Ortsteil Schellroda einen soliden Teil der Investitionen abbekommt.

Klettbach investiert in großem Stil

Ein stattliches Investitionspaket enthält der Haushalt der Gemeinde Klettbach für das laufende Jahr. Der Gemeinderat gab dem Zahlenwerk am Dienstag grünes Licht. Wichtigste Projekte sind der erste Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung der Siedlungsstraße, die insgesamt inklusive Planungskosten knapp über 400.000 Euro kosten wird. Auch für eine seit Jahren geplante Abschlagsleitung zum Hochwasserschutz hat die Gemeinde Geld eingestellt: Der Eigenanteil an dem geförderten, insgesamt 300.000 Euro teuren Vorhaben beträgt 40 Prozent. Für 30.000 Euro will der Gemeinderat die Standsicherheit der Bockwindmühle, des Klettbacher Wahrzeichens, verbessern lassen. Einen Leader-Förderantrag hat die Gemeinde gestellt, zudem wird sich der Mühlenverein mit 5000 Euro beteiligen.

Über einen Haushaltsposten von 40.000 Euro freut sich die Klettbacher Freiwillige Feuerwehr: Sie bekommt neue Möbel für ihr Gerätehaus, einen neuen Zaun rund um das Gebäude und eine Fassadengestaltung für die Kalthalle, deren Nutzung sich die Kameraden mit dem Bauhof teilen. Auch der Sportverein wird bedacht: 20.000 Euro sind für Arbeiten am Sportplatz eingestellt, unter anderem zur Einfriedung des Kunstrasenplatzes. Zudem bekommt die Spielvereinigung für ihre neu gegründete Abteilung Tischtennis für 3000 Euro eine Unterstellmöglichkeit für die Tischtennisplatten.

Für die Errichtung eines Vereinsraums im Ortsteil Schellroda stellt die Gemeinde 45.000 Euro bereit. Zudem richtet sie gemeinsam mit Tonndorf eine zusätzliche Gemeindearbeiter-Stelle ein – der neue Mitstreiter soll seine Arbeitszeit jeweils zur Hälfte auf beide Dörfer aufteilen. Nicht zuletzt haben die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Gemeinderäte auch an die Senioren gedacht: Mit 1500 statt bisher 850 Euro Zuwendung unterstützt die Gemeinde nicht nur die Rentnercafé-Veranstaltungen in Klettbach, sondern auch die Seniorentreffen in Schellroda.