Wenn die Bagger in der Straße Am Sperlingsberg fertig sind, geht es in der Blankenhainer Straße weiter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Magdalaer Kanal-Baustellen: Neuer Asphalt wohl im April

Die Umstellung des Abwassersystems in Magdala geht in die finale Phase: Zurzeit stellt die Weimarer Niederlassung der Firma SPIE Versorgungstechnik im Auftrag des Zweckverbandes Jenawasser die Entsorgung in der Gartenstraße und Am Sperlingsberg von Misch- auf Trennsystem um. Voraussichtlich im späten Frühjahr startet der fünfte und letzte Bauabschnitt mit der Blankenhainer Straße und der Straße der Freundschaft. Im Sommer 2021 soll die Umstellung abgeschlossen sein – dann fließt das Schmutzwasser der Stadt komplett in die Kläranlage. Im Pfingstbach und in der Magdel kommt dann nur noch das Regenwasser an.

In Gartenstraße und Am Sperlingsberg ließ Jenawasser rund 600 Meter Schmutzwasser- und 320 Meter Regenwasserkanal neu verlegen. Die Zahlen unterscheiden sich deshalb, weil ein Teil der vorhandenen Mischwasser-Kanäle weiter nutzbar ist, dann als Regenwasserkanal. „In der Gartenstraße ging das leider nicht“, erläuterte auf Anfrage unserer Zeitung der zuständige Bauleiter von Jenawasser, Robert Egler. „Der Kanal dort war nach neuen hydraulischen Berechnungen nicht ausreichend für die Menge, die dort abfließen muss.“ Insgesamt bekommen im aktuellen Bauabschnitt 60 Häuser neue Abwasser-Anschlussschächte. Die Grundstücksbesitzer übernehmen die Kosten für die Arbeiten zwischen Grundstücksgrenze und Gebäude, es wird zudem eine Anschlussgebühr fällig. SPIE schachtete stellenweise bis zu 3,50 Meter tief aus: „Da hier nur in eine Richtung entwässert wird, mussten wir so weit runtergehen, um das benötigte Gefälle zu erreichen“, so Egler. Einheitlich ist die Breite der benötigten Gräben, sie liegt bei knapp 2,50 Metern. Die Gartenstraße ist zwar fertiggestellt und wieder verschlossen, allerdings fehlt hier noch die letzte Asphalt-Deckschicht. Sie bleibt deshalb noch gesperrt, war aber zumindest für den Faschingsumzug benutzbar. Den neuen Belag bekommt sie zusammen mit dem Sperlingsberg – wenn alles planmäßig läuft und das Wetter mitspielt Ende März oder in der ersten April-Hälfte. Den Auftrag für den fünften Bauabschnitt vergibt Jenawasser in dieser Woche. Dann ist die Blankenhainer Straße an der Reihe, beginnend an der Kreuzung zur Gartenstraße. Sowohl der Abschnitt Richtung Göttern gehört dazu wie auch die Hauptstraße zur Autobahn sowie die Straße der Freundschaft, die parallel zur Gartenstraße durch das Wohnviertel hinter der Gaststätte „Zum vollen Mond“ verläuft. „Wir hoffen, dass die Arbeiten dort ähnlich gut verlaufen wie im aktuellen Abschnitt“, so Bürgermeister Mario Haßkarl (CDU). Unter anderem habe die Baufirma die Anwohner beim Transport der Mülltonnen zu den Sammelplätzen unterstützt. Die Stadt ist im aktuellen Bauabschnitt mit rund 20.000 Euro mit im Boot. Sie lässt vor allem die Straßeneinläufe erneuern und an den Kanal anschließen, ein wenig Geld bleibt auch für die Reparatur von Straßenschäden. „Durch den Aufbruch geht ja meist mehr kaputt als der bloße Grabenbereich“, so Haßkarl. Für ihn ist das Thema übrigens noch nicht vom Tisch, wenn die Stadt im Sommer 2021 komplett über Trennsystem verfügt. Haßkarl: „Dann sind noch die Ortsteile Ottstedt und Maina an der Reihe.“