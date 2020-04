Der Legefelder Ortsteilrat hofft auf solch schöne Bilder, wie zum Beispiel die elfjährige Luna eines für einen Wettbewerb in Erfurt zum Thema Frühjahrsblüher gemalt hat.

Malwettbewerb komplett online

Zur Teilnahme an einem Online-Malwettbewerb hat Legefelds Ortsteilrat aufgerufen. Ältere Geschwister oder Erwachsene sind gebeten worden, Oster- oder Frühlingsbilder von Kindern einzuscannen und bis 16. April mit Name, Alter und Adresse an buergermeister@legefeld-online.de zu mailen. Die Bilder werden ab 10. April auf www.legefeld-online.de zur öffentlichen Abstimmung über die Sieger präsentiert. Sie erhalten Preise.