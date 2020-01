Mordverdächtiger der Soko ist in Sicherungsverwahrung

Ein wahres Wechselbad der Gefühle hat die Weimarer „Soko Altfälle“ 2019 durchlebt. Immer wenn die bei der Kripo Weimar angesiedelten Kriminalisten zur Aufklärung von Kinder-Morden aus den 1990er-Jahren einen Erfolg verbuchen konnten, folgte auch ein Rückschlag. Eine Nachricht aus Bayern muss deshalb wie Balsam auf die Wunden wirken.

Die Strafvollstreckungskammer Straubing hat mit Beschluss vom 17. Dezember einen Bewährungserlass aus dem Jahr 2016 gegen Winfried M. (76) widerrufen. Der 1999 in Bayern verurteilte Sexualstraftäter, der aus dem Raum Jena stammt, ist zugleich Verdächtiger für den Mord an der damals 10-jährigen Ramona K., zu dem die Soko ermittelt. Im Vorjahr hatte sie W. festgenommen. Doch das Oberlandesgericht Jena verbot die Verwertung der Beweise: Die Ermittler hätten diese juristisch nicht sauber erhoben.

Am Landgericht Regensburg hatten Beweise der „Soko Altfälle“ nun dennoch Erfolg. Deren Strafvollstreckungskammer Straubing sah es als erwiesen an, „dass der Proband innerhalb der Bewährungszeit mehrfach gegen die Weisung, jeglichen Kontakt zu minderjährigen Mädchen zu unterlassen, verstoßen habe“, sagt Richter Thomas Polnik, Sprecher des Landgerichts. Die Entscheidung sei inzwischen auch rechtskräftig.

Polnik erläutert: „Die zugrundeliegenden Feststellungen der Kammer beruhten auf Zeugenaussagen der Mädchen und ihrer Angehörigen sowie auf den eigenen Angaben des Verurteilten.“ In einem aktuellen psychiatrischen Gutachten sei dem Mann zudem ein erhöhtes Rückfallrisiko „hinsichtlich solcher Delikte bescheinigt worden, die auch Gegenstand seiner Verurteilung im Jahr 1999 gewesen waren“. Damals war W. wegen schwerer Sexualstraftaten zu einer 15-jährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden, bis er auf Bewährung frei kam. Das steht nun nicht mehr zu befürchten.

Derweil gehen die Ermittlungen der Soko zu den Morden an Bernd B. aus dem Jahr 1993 und an Ramona K. aus dem Jahr 1996 weiter. Sie hatten 2019 auch zu einem weiteren Mann geführt, der dafür inzwischen zwar nicht mehr als Verdächtiger geführt wird. Allerdings überführten ihn die Ermittlungen der Soko des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Widerstandsunfähigen: Im Oktober erging in Erfurt ein Urteil über neun Jahre Haft, denen ebenfalls Sicherungsverwahrung folgen soll.

Vor diesem Hintergrund muss die Aussicht, dass aus der Weimarer Soko keine ständige werden soll, die Ermittler wie ein Tiefschlag getroffen haben. Nach mehr als 20 Jahren hat die Sonderkommission den Mord an Stefanie D. aufgeklärt, den dringend verdächtigen Mörder von Ramona K. und einen weiteren hochgefährlichen Sexualstraftäter hinter Schloss und Riegel gebracht.