Nach dem Aus bei Weimar-Porzellan: Die zerrissene Familie

Die Firmen-Homepage verkündet noch Hoffnung: Die Manufaktur Weimar Porzellan hätte zur Zeit ihren Betrieb eingestellt, steht auf der Seite geschrieben. Doch die vollständige Wahrheit ist: Sie wird nie wieder produzieren.

Und so weiß Angela Meiland mittlerweile einiges über Kanülen und Inkontinenz, Lothar Peppel lernt eifrig Anatomie und Latein, Manuela Reinhardt kennt sich nun in der Kämmerei und Friedhofswesen aus.

Vier Jahrzehnte bei Weimar-Porzellan: Mitarbeiter haben neue Jobs gefunden

Alle drei waren rund vier Jahrzehnte bei Weimar-Porzellan, inzwischen haben sie neue Jobs gefunden – im Versand einer Medizintechnik-Firma in Magdala, einer Pflegeresidenz in Bad Berka, in der Stadtverwaltung von Blankenhain. „Ich schätze, dass zum Glück 80, 90 Prozent der einstigen 70 Mitarbeiter untergekommen sind“, sagt Manuela Reinhardt. Die Arbeitslage sei günstig gewesen, auch wenn sich jeder völlig neu orientieren und umstellen musste.

Mehr als 200 Jahre vernichtete Tradition

Als monatelang erste Ansprechpartnerin im Haus gehörte sie zu den Letzten, die im Werk tätig waren, dass vor einem Jahr mit einem Schluss – und Resteverkauf seine lange Geschichte beendete. Im April 2018 stellte die seit 1790 existierende Weimarer Porzellanmanufaktur den Antrag auf Insolvenz, im Herbst erhielt die komplette Belegschaft in Blankenhain die Kündigung, im November wurde das endgültige Aus verkündet, das sich bis 31. Dezember hinzog. Eine Abfindung erhielt niemand.

Wie Insolvenzverwalter Rolf Rombach mitteilte, sei „das operative Geschäft erledigt“, ein „Großteil der Maschinen und Öfen veräußert.“ Durch die Konkurrenz in Asien sei Porzellan als Produkt „in Deutschland unattraktiv“ geworden. So habe sich trotz Mühen kein Investor gefunden. Die Räumlichkeiten – das Verwaltungsgebäude und die Produktionshallen – werden durch Besitzer Turpin Rosenthal, der das Porzellan-Werk im Mutterkonzern in Könitz führt, im Internet zum Verkauf angeboten. Ihn habe man in den schweren Zeiten nur ein einziges Mal in der Filiale in Blankenhain gesehen. Das zeige, so die Vermutung vieler, wie wenig Interesse er wohl an einer Fortführung des Betriebs hatte.

Schätze in Handarbeit für wenig Geld

Lothar Peppel war kürzlich mal zu einem Fototermin an seiner alten Wirkungsstätte. Mittendrin. Das habe „weh“ getan, berichtet er. Die beiden Frauen fahren höchstens mal mit dem Auto vorbei, das reicht schon für Schmerz. Im Inneren der „Porzelbude“ wie der 55-Jährige das Werk noch nennt, sehe es „wie nach einer Plünderung aus“. Sein Gießschläger, der täglich stundenlang im Einsatz war, würde zwar weiter an seinem Platz stehen. Er sei aber „erstarrt“, weil er nicht mehr benutzt wird. „Jahrelang hatten wir die Geräte gepflegt“, stellt er kopfschüttelnd fest. Und sie haben in Blankenhain harte Arbeit verrichtet. Drehen, Gießen, Brennen, Glasieren, Malen. Für vergleichsweise wenig Gehalt entstanden Schätze in Handarbeit.

„In meinem neuen Job bekomme ich erstmals mehr als Mindestlohn, dazu noch Weihnachts - und Urlaubsgeld“, berichtet Angela Meiland. Und dennoch: „Weimar Porzellan, das war eine große Familie. Und die wurde zerstört. Die Fabrik war unser Leben.“ Noch immer suchen sie nach Gründen für das Aus, stellen sich oft selbst Fragen, ohne schlüssige Antworten zu finden. Einstige Mitarbeiter haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, manche treffen sich regelmäßig zu einem „Plausch im Städtchen“, wie Lothar Peppel sagt. „Ich werde oft angesprochen“, ergänzt Manuela Reinhardt. „Sie sind doch die aus dem Porzellanwerk, sagen die Leute dann.“

Mitarbeiter wollen Museum einrichten

Ja, das war sie, nun arbeitet sie in der Stadtverwaltung. Einige hundert Meter vom Ort entfernt, in dem bis vor etwa einem Jahr große Kunst gefertigt wurde. Und sie hofft wie die anderen, dass es gelingt, ein Museum einzurichten. Das wertvollste Porzellan lagert mittlerweile im Schloss Blankenhain, wichtige Dokumente sind im Staatsarchiv untergebracht. „Es wäre schön und wichtig, dass auch nachfolgende Generationen erfahren, was in Blankenhain in dieser Hinsicht Großartiges geleistet wurde“, sagt Manuela Reinhardt. Sie ist jedenfalls immer noch stolz, wenn sie das Kaffeeservice Katharina zu Familienfeiern aus dem Schrank holt, „Weil es tolle Tischkultur ist.“ Lothar Peppel nickt.

Der jetzige Altenpfleger bemüht sich allerdings gerade, gesammelte und liebgewonnene Fachlektüre zu verkaufen. „Die Technologie der Keramik“ oder „Der Porzellanbrand“ benötigt er nicht mehr. Neue Bücher sind gefragt. „Die Anatomie des Menschen“ beispielsweise.