Berlstedt. Die Vorlage der Verwaltung bekam mit 13:6 Stimmen eine deutliche Mehrheit. In sechs Ortschaften wird der erste Hund künftig teurer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordkreis-Stadtrat beschließt einheitliche Hundesteuer

Die Landgemeinde Am Ettersberg bekommt einheitliche Hundesteuern: Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend im Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus der Satzung zu, welche die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Damit kostet jeder erste Hund künftig 50 Euro im Jahr, für den zweiten werden 70, für jeden weiteren 100 Euro fällig. Für sogenannte „gefährliche Hunde“ liegt der Satz bei 500 Euro. Für die meisten Hundebesitzer in Berlstedt, Krautheim, Buttelstedt, Heichelheim und Kleinobringen ändert sich nichts, für die aus Ramsla, Sachsenhausen (beide bisher 30 Euro), Schwerstedt, Vippachedelhausen, Wohlsborn (35) und Großobringen (40) wird es etwas teurer.

Die Steuerpflicht beginnt ab dem vollendeten vierten Lebensmonat des Hundes. Wer sich einen Hund aus einem zertifizierten Tierheim holt und nach der Probezeit fest im Haushalt aufnimmt, bekommt zwei Jahre Steuerbefreiung. „Hunde verursachen auch für die Landgemeinde Kosten“, begründete Bürgermeister Thomas Heß (CDU) den Vorschlag, der sich am oberen Ende der bisherigen Skala orientierte. „Es müssen zum Beispiel genügend Mülleimer bereitstehen, damit Hundebesitzer den vollen Kotbeutel nicht länger als nötig mit sich herumtragen. Auch die Verträge mit den Tierheimen, die wir brauchen, sind nicht zum Nulltarif.“ Zudem seien die rund 50.000 Euro Steuereinnahme pro Jahr eine Größe, die der Gemeinde helfe, kleinere freiwillige Aufgaben zu erfüllen. Widerspruch kam nur aus Berlstedt: Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner wünschte sich eine bessere Informationsbasis und beantragte, die Vorlage noch einmal in den zuständigen Ausschuss zu verweisen. Damit fand er allerdings keine Mehrheit (6:13 Stimmen). Der eigentliche Satzungsbeschluss ging praktisch folgerichtig mit dem umgekehrten Verhältnis, also 13:6, durch. Eine Katzensteuer-Satzung übrigens, versicherte Heß, plane die Landgemeinde nicht.